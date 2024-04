Přestože pořadatelé Brněnského Majálesu již hlásili vyprodáno, spustili na webu prodej dalších vstupenek. „Poprvé na výstavišti bez souběhu akcí, navíc přidáváme dva velké pavilony se zázemím pro pohodlné usazení tisíců návštěvníků. Díky tomu přidáváme poslední vlnu," avizují. Za běžnou vstupenku zde dospělý návštěvník zaplatí devět set korun.

O týden později v pátek pozvou návštěvníky pořadatelé Studentského Majálesu do areálu Hněvkovského. Za vstupné dvě stě korun v předprodeji si budou moct lidé poslechnout například kapely Poletíme?, Morčata na útěku, rappera Michajlova či zpěvačku Pam Rabbit, která se stala Sólovou interpretkou v Cenách Anděl 2023.

V srdci Lednicko-valtického areálu, konkrétně v Hlohovci, se v sobotu 25. května bude konat stále populárnější hudební festival Parýžfest. Lidem zahrají Verona, Metalinda, Šrouby a matice, Abraxas, Voxel, Salatör nebo Josef Vališ.

Přední české a slovenské kapely, pivní speciály a gastro zóna s vybranými pochoutkami. Na to vše se zase mohou těšit návštěvníci břeclavských Slavností. Jedenáctý ročník oblíbeného festivalu pod břeclavským zámkem se uskuteční o víkendu 7. a 8. června.

Headlinerem bude kapela Divokej Bill. „Vyslyšeli jsme přání našich fanoušků a po pěti letech do Břeclavi pozvali kapelu Divokej Bill, která přiveze kromě těch největších hitů i skvěle hodnocenou novou desku. Rozhodně máme na co navazovat. Letošní desátý ročník navštívili lidé z celého Česka, doslova od Aše až po Karvinou, a také ze Slovenska. Bereme to jako důkaz toho, že se Slavnosti Břeclav zařadily mezi přední české hudební festivaly,“ řekl před časem Deníku organizátor Slavností Jan Svoboda.

Kromě Divokýho Billa uslyší návštěvníci s jejich monster show například Rybičky 48. Chybět nebudou ani Tři sestry, Mig 21, Horkýže Slíže, vypsaná fiXa, No Name nebo Wohnout. Prostor v hlavním čase poprvé dostane stále oblíbenější kapela Trautenberk. Premiéru na Slavnostech zažijí Adam Ďurica, Doga, Premier, Pam Rabbit a Poetika.

Řadu novinek letos chystají pořadatelé brněnského festivalu Pop Messe, který se uskuteční poslední víkend v červenci. „Mezi ty největší rozhodně patří rozšíření festivalu na tři dny a přesun na brněnské výstaviště, konkrétně na legendární Velodrom a jeho blízké okolí," přiblížil vedoucí marketingu festivalu Tomáš Pokorný. Na Pop Messe letos vystoupí například britští Sleaford Mods, islandští Gus Gus či brněnská Mucha.

První ročník festivalu se konal před třemi lety v prostoru chátrajícího, ale kultovního fotbalového stadionu Za Lužánkami. „Zpětná vazba od návštěvníků z minulých let nám prozrazuje, že na Pop Messe je zkrátka dobře. Můžete u nás potkat dvacátníky, šedesátníky, ale i rodiny s dětmi. Všechny spojuje zájem o neotřelou a neokoukanou kulturu i přirozená zvídavost," dodal Pokorný. Vstupenky si zde mohou zájemci zakoupit na všechny tři dny, ale i jednotlivě.

V srpnu se mohou milovníci letních festivalů těšit na Hrady CZ, které se letos představí již podevatenácté. Na brněnský hrad Veveří dorazí například Jelen, Lucie, Visací zámek, Mig 21, Mirai či Daniel Landa. V předprodeji do konce května zakoupí návštěvníci vstupenky na pátek a sobotu za sedmnáct set, v červnu nebo v červenci pak vždy o sto korun dráž.

Do konce dubna se zavázali odtajnit kompletní program pořadatelé v pořadí už sedmasedmdesátého ročníku Pálavského vinobraní. To se v Mikulově uskuteční o víkendu od 6. do 8. září. Jasné je zatím jen to, že vystoupí David Koller, Jiří Korn, Ewa Farna, Mig 21, Wohnout, Věra Martinová s kapelou nebo Circus Problem.

„Snažili jsme se seskládat interprety tak, aby si každá věková kategorie našla nějakého svého oblíbence. I letos potečou hektolitry vína proudem, čeká nás tradiční Národní soutěž vín Mikulovské vinařské podpoblasti na zámku, která nabídne více jak šest stovek vzorků,“ láká Dominik Ryšánek z pořádající Mikulovské rozvojové.

Za zajímavost jistě stojí, že se letošní Pálavské vinobraní termínově nekryje se Znojemským historickým vinobraním, nebo také to, že vstupné zůstalo na stejné výši jako v loňském roce.

Rockeři, kterým by bylo smutno za festivalovou sezónou, budou mít v pátek třináctého záři možnost si pod širým nebem poslechnout například Argemu, Horkýže Slíže, Harlej či Tublatanku. Vstupné na Rock in Brno na brněnském výstavišti začíná na osmi stech korunách.

Pro ty, kteří se chtějí vyhnout placení vstupného a užít si multižánrový festival, se nabízí Ponava Fest, který je letos v termínu 24. - 26. května. Tradičně obsadí část parku Lužánky v Brně.

Organizátoři v uplynulých dnech řešili nabídku prodeje vstupenek na sociální síti Facebook. Jedná se ale o podvod, neboť akce je zdarma. Dejte si tedy pozor.