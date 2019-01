Břeclav - Břeclavané všeho věku se zapojili do celorepublikové akce vypouštění balonků. K nebi se jich vzneslo celkem 824.

Dětí i dospělí se v pátek odpoledne zapojili v Břeclavi do akce ve vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. K nebi jich letělo celkem přes osm set. | Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Tři, dva, jedna, teď! V pátek přesně ve čtvrt na čtyři odpoledne se obloha u kulturního domu v Břeclavi plní fialovými balonky, které letí vstříc k nebi. Všichni lidé, malí i velcí, přišli právě kvůli tomuto momentu. V okresním městě se koná celorepubliková akce v pouštění heliem naplněných vzkazů Ježíškovi vůbec poprvé.

Děti s rodiči se pomalu scházejí na prostranství před kulturním domem už zhruba hodinu před magickým okamžikem. Od pořadatelů dostávají do ruky nafouknutý fialový balonek s lístkem, kam mají napsat, co by si přáli nalézt na Štědrý den pod vánočním stromkem.

Dárky? To je tajné

Děti různého věku nebo i jejich rodiče vyplňují přání s náležitou pečlivostí. Balonek totiž poletí skutečně až do nebe. Vážně bere svou roli i Jiří Dobišar, otec dvouletého Jirky. Ten ještě pochopitelně neumí psát, a tak otec napsal přání za svého syna. „Přál si malého jezdícího bagra," prozrazuje s úsměvem.

Ve splnění svého přání doufá i sedmiletá Anna. Na otázku, co stojí na jejím lístku pro Ježíška, odpovídá: „Panenka Barbie i s oblečky."

Někteří berou své tajemství mezi nimi a Ježíškem tak vážně, že nechtějí ani prozradit, co na lístek napsali. „To je tajné," je neoblomná například jedenáctiletá Iveta Vražinová.

Ve tři čtvrtě na tři už je na místě přítomných několik stovek lidí. S napětím očekávají, až ručičky hodin ukáží ten správný čas.

Ještě ale zbývá dobrá půlhodina, a to je pro děti celkem dlouhá doba. Proto je potřeba zabavit je dalšími aktivitami. Některé si na připravených stolech kreslí obrázky, další se baví s kamarády. Pro zahřátí je připravený stánek s teplými nápoji. Moderátorka akce Edita Rišicová z pořádajícího Městského muzea a galerie Břeclav udržuje děti v pozornosti tím, že s nimi přes mikrofon komunikuje. A zároveň sleduje čas, který zbývá do společného vypouštění. Pokyn udá rádio.

Postupem času se objevují další lidé, kteří se chtějí připojit. Balonky s nevyplněnými přáními Ježíškovi pomáhají rozdávat i všichni tři břeclavští místostarostové spolu s některými radními.

Jak je vidět, udržet balonek v ruce delší dobu je složité. Zvláště pro děti. Občas tak vyletí vzhůru dříve, než by měl. Problémem jsou i přilehlé stromy, které balonky doslova přitahují. „Nestůjte přímo pod stromy," nabádá proto účastníky Rišicová.

Předčasně uletěný balonek by se totiž nemohl započítat do zamýšleného pokusu o rekord. V Břeclavi nakonec nezůstal volný ani jeden. „Celkem jich dohromady vyletělo k nebi osm set dvacet čtyři," hlásí Rišicová, když už balonky pomalu mizí v dáli. Tak zase za rok.