Přijít na něj mohou ženy i muži ve věku od patnácti do šedesáti let. „Ženy by měly mít vlasy po ramena, nebo delší bez moderního sestřihu, může být i melír. Neměly by mít permanentní make-up, ani viditelné tetování či umělé nehty. U pánů jsou výhodou delší vlasy, neměli by mít vousy, kotlety a ani viditelné tetování,“ popsali na webových stránkách valtického zámku pořadatelé.



Ti zároveň vyzvali zájemce, aby se předem ohlásili formou sms u Marie Hermanové na telefonním čísle 603 824 492 s přibližným časem, kdy se dostaví.