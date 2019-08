Změny na finančních úřadech

Co: omezení provozu finančních úřadů, rušit se nebudou

Proč: mají se snížit provozní náklady

Kde: Bučovice, Mikulov, Moravský Krumlov, Slavkov u Brna

Návrh počítá s tím, že na vybraných místech mají pracovat dva úředníci ve dvou dnech, což má přinést úspory ve výši 668 milionů korun. „Chceme jednat se starosty všech obcí, kterých se to týká. Až poté s plnou odpovědností rozhodneme, kde provoz omezíme,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.



Změny možná zasáhnou i Moravský Krumlov na Znojemsku. „Je to oddálení státní správy od lidí a stížení práce živnostníkům, kteří se na úřad chodí poradit,“ reagoval starosta Tomáš Třetina.



Naopak senátor a starosta Mikulova na Břeclavsku Rostislav Koštial problém nevidí. „Dnes je služba významně elektronická. Pokud tady zůstane přijímací místo, pokladna a podatelna, bude to v pořádku,“ komentoval.