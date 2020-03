Zbrojovka ve druhé lize, Blansko ve třetí, ale také spousta dalších jihomoravských klubů v nižších soutěžích. Přerušení fotbalové sezony po vládou vyhlášeném nouzovém stavu může mít zásadní vliv na konečné pořadí a především na složení účastníků v příštím ročníku. O postupy přitom usiluje několik jihomoravských celků.

Vláda vyhlásila nouzový stav ve čtvrtek na třicet dnů. Amatérské fotbalové soutěže mají odklad zatím na neurčito. Není však jasné, zda opět začnou, v tom případě mohou nastat různé scénáře. „Jsou varianty. Buďto by byly soutěže anulovány, jako kdyby vůbec nezačaly, případně by se vycházelo z aktuálního stavu, který by byl konečný. Samozřejmě také záleží na první a druhé lize,“ pronesl předseda Řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

KOUČ VŠE RESPEKTUJE

Třetí liga má za sebou první jarní kolo, divize, krajské a okresní soutěže měly odstartovat nacházející víkend, stadiony ale zůstanou prázdné. „Bavit se v tuto chvíli o postupech nebo sestupech je nesmysl. Když mluvím za sebe, budu respektovat, ať se ročník anuluje, dohraje nebo zůstane pořadí po podzimní části. Je mi to úplně jedno, teď jsou na světě důležitější věci než fotbal,“ řekl Zbyněk Zbořil, kouč blanenského lídra Moravskoslezské fotbalové ligy.

Jeho svěřenci v úvodním jarním kole podlehli Uničovu 0:1, přesto nadále vedou moravskou část třetí ligy o dva body před Petřkovicemi a Frýdkem-Místkem. „Kádr jsme poskládali tak, abychom se porvali o postup. Samozřejmě mě mrzí, že jsme jaro nezačali dobrým zápasem a nemáme šanci na nápravu, ale všechno respektujeme,“ poznamenal Zbořil.

S týmem se naposledy sešel ve čtvrtek. „Jako jedni z prvních jsme činnost ukončili a hráče jsme poslali domů, ať se věnují rodinám i sobě, dostali individuální plány. Máme v mančaftu plno Slováků, kteří museli odjet domů, protože už by se tam pak nemuseli dostat. Říkal jsem hráčům, že doufám, že situace se natolik uklidní a třeba se vrátíme k tomu, co všichni máme rádi, ale mám strach, že to nebude tak jednoduché,“ hlesl blanenský trenér.

Co bude dál? Pokud dojde na nejoptimističtější scénář, začnou soutěže 11. dubna, což ještě bude pro odehrání kompletní jarní části časově schůdné. Byť pro osmnáctičlennou MSFL hraniční.

Všechny soutěže by pochopitelně musely mít vložená kola i v pracovním týdnu. Existuje také varianta s prodloužením termínové listiny až o měsíc.

Místo v polovině června by se končilo až v červenci. „Tohle všechno je samozřejmě zatím ve fázi úvah. V současné době nám nezbývá nic jiného než čekat, co nastane po těch třiceti dnech,“ řekl šéf moravských soutěží Nezval.

KOMPLIKACE S POSTUPEM

Jedním z týmů, kteří se chtěli ve druhé polovině sezony poprat o postup do vyšší soutěže, je také divizní Hodonín, který vzhledem ke svým ambicím také přes zimu přivedl zajímavé posily. Teď je ovšem otázka, jestli je vůbec na jaře využije. „Už po loňském sestupu jsem si dali jako jediný cíl okamžitý návrat do MSFL. Tomu jsme podřídili všechno,“ uvedl trenér Pavol Švantner, jenž teď muset stejně jako ostatní čekat, jak se celá situace vyvine.

Suverénně o devět bodů vedou v krajském přeboru Bohunice, postupu do divize podřídily vše, dokonce absolvovaly soustředění v Turecku. „Soutěžní řád nepamatuje na situaci, kdyby měla soutěž v polovině končit. Co bude dál, záleží na názoru členů řídící komise v Olomouci. Buď by se postupovalo nejjednodušším způsobem, nebo by se jaro anulovalo. Chtěl bych, abychom postoupili, ale je to můj subjektivní pohled,“ pousmál se bohunický předseda Lubomír Němec, zároveň člen Řídící komise pro Moravu

Z ekonomického hlediska se nejvíc hledí na Moravskoslezskou fotbalovou ligu, která je vstupní bránou do profesionálních soutěží. Někteří hráči mají smlouvy a týmy trénují několikrát týdně. „Zavření sportovišť nám zkomplikovalo situaci. Museli jsme odvolat tréninky. Situace je velice nepříjemná. Nevíme, jestli se bude vůbec letos ještě pokračovat. Máme hráče, které musíme platit a dodržet jejich smlouvy,“ sdělil Milan Volf, trenér třetiligového 1. SC Znojmo.