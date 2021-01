Desítky lidí využily nedělního dopoledne a vyrazily na procházku do přírody. Mezi nimi i Brňanka Natálie Velecká s přítelem Tomášem. „Do okolí Brna jezdíváme na výlety moc rádi. Nedá se sice říct, že pravidelně, ale čas od času ano. K Majáku jsme se vydali i proto, že jsme věděli, že má být dneska hezky slunečno. Jdeme sem pěšky ze Zaječí, kam jsme přijeli vlakem,“ vypráví po cestě do mírného kopce mladá dívka.

Vyhýbá další skupince nadšenců, s nimiž se přátelsky zdraví. Děti jí chvílemi padají se smíchem k nohám a i se psem si užívají posledních zbytků pro ně vzácné sněhové pokrývky. „Žena mě vyzvala, abych ji někam vzal na výlet. Tak mě napadlo, že půjdeme právě k Majáku. V zimě většinou chodíváme na kratší procházky, túry si užíváme spíše na jaře a na podzim. Ale zrovna dneska si dáváme trasu delší. Sice trošku fouká, ale na sluníčku je úžasně,“ pochvaluje si Jiří Hudeček, který se s rodinou do Přítluk vydal z nedalekého Sedlece.

To už ale běží, aby na vodítko přivázal svoji fenku Ginu. V dohledu je totiž další pes. K Majáku s ním vyrazila jeho majitelka Romana Hyclová z Podivína. „Proč do Přítluk? Protože jsem tady vyrostla a mám zde i rodiče. Auto jsem odstavila u vinohradů v Rakvicích a sem jsme přišli pěšky. Celé jsme to obešli, zajdeme ještě k našim na kafe a potom zase pěkně kolem vinohradů zpátky do Rakvic,“ ukazuje směr trasy žena.

Na delší výlety po okolí vyráží pravidelně. A pochvaluje si, že není jediná. „Až doba koronavirová řadu lidí naučila chodit do přírody. A pokud už by nic jiného nepřinesla, tak alespoň to, že se lidé naučí místo brouzdání po obchodech nasávat čerstvý vzduch v přírodě. Vždyť tu máme tak krásně! S oblibou vyrážíme i na procházky okolo Podivína a do Lednice. Vůbec nejraději mám okolí Janova hradu,“ vyznává se Hyclová.

Skupinky turistů se spořádaně střídají při výšlapu do věže rozhledny. Jen osmiletý Mathias Pfeffer z Mikulova zůstává s maminkou Evou dole. „Mám strach z výšek, asi by se mi tam moc dobře neudělalo,“ vysvětluje.

I on chodívá do přírody pravidelně. Především teď, když tráví hodně času doma u učení. „Slíbila jsem mu, že vyrazíme na výlet, když splní úkoly. Tady na Přítlucké hoře to máme moc rádi, je tu úžasný výhled. Dneska sice pěkně mrzne, ale nám to nevadí, dobře jsme se oblékli. U nás v Mikulově chodíváme nejraději na Svatý kopeček. Rádi ale jezdíváme i do Klentnice nebo do Pavlova,“ doporučuje Mikulovanka.