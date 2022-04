Například v Palackého ulici byly na základě jejich podnětu zaměstnanci městských služeb odstranili staré, nemocné višně. Na podzim je nahradí nová alej. „Na první pohled bylo jasné, že stromky nejsou v pořádku. Souhlasili jsme s tím, že to pojmeme jako obnovu celé ulice a nechali jsme si poradit od zahradních architektů, co by bylo vhodné zde vysadit s ohledem na zasíťování pozemků a vzdušné vedení nízkého napětí,“ přiblížil místostarosta Bořivoj Švásta.

Architekti doporučili hloh slívolistý, což je okrasná dřevina, která krásně kvete a má červené plody. Představitelé města počítají s asi šedesáti kusy.

Už téměř hotová je výsadba v Alšově a Údolní ulici. „V Alšově jsme osadili ostrůvky mezi novými parkovacími plochami a chodníky. Máme tam čilimníky a mochny. V Údolní je podobných ostrůvků přes třicet, tam máme vysazenou postřavu a ještě teď na jaře k nim přibudou růže. Podařilo se tam dostat asi deset stromů, především habrů,“ vyjmenoval místostarosta.

Hotovo je i v areálu Formanky, kde pracovníci mladé stromy vysadili ještě dřív, než se začali kácet staré. Za poslední roky přibylo v areálu Formanky přes třicet nových stromů, které, až dorostou patřičné výšky, vytvoří v kempu zelenou oázu.