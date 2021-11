K výbornému vínu a krajovým specialitám několika stovkám návštěvníků zahrála cimbálová muzika. Program zpestřili vinaři a členové místního Slováckého krúžku, kteří ve sklepní uličce Zátiší vysadili dva mladé stromky. „Jde o platan a jedlý kaštan. V dalších výsadbách a obnově zeleně po tornádu bychom chtěli pokračovat zjara, jakmile se nám podaří získat všechna potřebná povolení, a jakmile budeme mít schválené projekty,“ přiblížila vinařka Iva Fic Tomanová.

Novoveští vinaři zároveň v sobotu převzali také šek na pětadvacet tisíc korun, který jim z Ostravska přivezla zakladatelka neziskové organizace Přátelé Mili fest Darina Kabardina. Peníze pocházejí z charitativní dražby hroznu.

Kabardina, která je současně i koučkou a trenérkou vývojové kineziologie, již téměř dva roky spolupracuje s nadaným šestadvacetiletým hokejistou Petrem Křepelkou. Hokejový talent z kolébky kladenských rytířů ochrnul 15. října před čtyřmi lety. V plné rychlosti tehdy najel hlavou na mantinel a po nárazu zůstal nehybně ležet. „Petr se ovšem nevzdal. Zjistil, že mu obrovsky pomáhá, může-li sám pomáhat druhým. A tak jsme se vlastně dostali ke Slováckému krúžku a Moravské Nové Vsi,“ vzpomínala pro Deník Rovnost Kabardina.

Dražba hokejky

Nejprve dražili hokejku podepsanou všemi kladenskými hráči včetně legendárního Jaromíra Jágra. „Výtěžek z aukce, dvanáct tisíc korun, jsme věnovali neoveskému ženskému sboru na obnovu krojů, o které dámy přišly při letošním ničivém tornádu,“ přiblížila Kabardina.

Sympatická dvojice chce v pomoci obci zasažené ničivým přírodním živlem pomáhat i nadále. A opět dražbou. „V září jsem se pěšky vydala já z Bohumína a Petr na vozíčku z Kladna směrem do obce Lukoveček na Zlínsku, kde se naše cesty sešly. Urazili jsme asi dvacet kilometrů do Zlína, kde nám tamní extraligoví hokejisté předali podepsaný dres. Rozhodli jsme se, že i ten poputuje do aukce. A výtěžek z něj se opět vrátí sem do Moravské Nové Vsi. Na co přesně, to ještě uvidíme,“ usmívala se Kabardina, jejíž nadace podporuje talentované děti, udržování a obnovu řemesel a tradic, učí děti respektu ke starším lidem, nebo pomáhá s podporou nadaných muzikantů a literárních talentů.