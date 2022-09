Silničáři budou opravovaný povrch nejprve frézovat. „Poté dojde k recyklaci za horka, následně k pokládce ložné a obrusné vrstvy. Práce zakončíme instalací nových svodidel, krajnic a dopravního značení,“ upřesnil Libor Olšák, vedoucí investičního úseku ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Vinobraní se blíží. Na nápor aut jsou Mikulovští připravení

Za poslední dva roky se jedná už o třetí uzavírku na této silnici. V první polovině letošního roku silničáři pracovali na rekonstrukci asi čtyř a půl kilometrového úseku a v loňském roce to byla oprava rakvického mostu přes říčku Trkmanku. „Mohlo se to všechno udělat v jedné etapě. Chápu, že Kraj pracuje s financemi, ale všechno je to otázka plánování,“ vyjádřil se k situaci starosta Rakvic Radek Průdek. Obavy má také z blížící se sezony vinobraní. „Cesty brzo zaplní zemědělská technika,“ kroutil hlavou Průdek.

Nespokojené hlasy se ozývají také z řad obyvatel. „Nelíbí se mi to. Uzavírka mohla být v době, kdy se opravoval most. Už teď mám problém s odbočením ze silnice na pole,“ svěřil se jeden z místních vinařů Miloš Lukeš.

Úplná uzavírka opravovaného úseku potrvá do 9. října. Poté ji nahradí částečná uzavírka, která skončí 31. října. Na opravu silnice Kraj uvolnil zhruba 21,7 milionu korun.