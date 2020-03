„Sdílejte do nově vytvořené facebookové skupiny své příspěvky, tedy příběhy, fotky s popiskem či videa o tom, co kreativního děláte doma během nouzového opatření vlády,“ vyzvali z radnice.

Soutěž je rozdělená na tři kategorie. Puboši ve věku od deseti do osmnácti let, S mamkou a taťkou, což je aktivita pro celou rodinu, a nakonec Fu*k you Covid aneb jak jsem pomohl druhým během nouzového opatření. Marketing města ocení všechny, kteří se zapojí. "Každý, kdo se zapojí, od nás získá po skončení nouzového stavu volnou vstupenku do kina a tři nejlepší v každé kategorii, které vyberou dámy z marketingu města, navíc obdrží hodnotné ceny. Příspěvek, který získá nejvíce lajků, obdrží speciální cenu veřejnosti," nalákali z města.

Zapojit se mohou i lidé, kteří nemají facebookový profil. "Příspěvek můžete poslat na e-mail redakce@hustopece cz a my jej pod vaším jménem ve skupině zveřejníme za vás," dodali z radnice.