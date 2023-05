Vinaři z jižní Moravy si na své kontro připsali další úspěch. Ryzlink rýnský od Volaříka z Mikulova totiž vyhrál mezinárodní soutěž Grand Prix Vinex a stal se absolutním šampionem.

Vinex. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Odborná porota udělila ocenila výběr z hroznů z řady Terroir, z viniční trati Purmice v Perné. „Je to výsledek perfektní práce celého týmu a rukopisu enologa Ondřeje Tichého. Jedná se o výjimečné víno, které získalo ocenění i na dalších soutěžích. Vážíme si toho o to více, že celková kvalita moravských a českých vín neustále roste a konkurence se zvyšuje. Je to taky velký závazek do budoucna,“ uvedl po ocenění Miroslav Volařík, který je majitelem vinařství.

Ondřej Tichý je na pozici enologa jeden rok a tento měsíc mají vína z Vinařství Volařík za sebou již třetí šampion. „O to víc je potěšující, že se jedná o víno z naší nejvyšší řady, kde se do lahví snažíme promítnout Mikulovsko. Purmice patří mezi naše nejprestižnější tratě, pěstujeme na ní Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský. U tohoto konkrétního vína jsme hrozny macerovali dva dny a po prokvašení jsme vínu dopřáli delší čas pro ležení na kvasnicích. Víno je výrazně ovocné, chuti dominuje meruňka s krásným minerálním závěrem,ů popsal vítězné víno Tichý.

Vinařství z Mikulova i Prušánek. Vinařský Wimbledon zná své šampiony

Vína každoročně hodnotí odborná komise složená nejen z českých, ale i zahraničních degustátorů. Letos přijali pozvání degustátoři z Austrálie, Jihoafrické republiky, Spojeného království a Slovenska a body vínům udělovali přes speciální elektronický systém ELWIS, vyvinutý Národním vinařským centrem.

Grand Prix Vinex je prestižní mezinárodní soutěž vín hodnotící to nejlepší z evropských a světových vín na trhu středoevropského regionu. Letošního ročníku s zúčastnilo 842 vín ze šesti zemí. Soutěž se koná již od roku 1993 a každoročně stoupá počet přihlášených. Vína mohou získat čtyři různá ocenění: Champion, Grand Gold, Gold a Silver Medal. Na základě ocenění mohou vinaři své láhve označit samolepkou medaile.

Česko zná své nejlepší klarety i růžová a perlivá vína roku 2023

Se soutěží se pojí také několikadenní ochutnávka vín. Při příležitosti třicátého ročníku soutěže se namísto tradiční veřejné ochutnávky na výstavišti sejdou pořadatelé společně s degustátory, vinaři a partnery soutěže na slavnostním galavečeru s předáváním ocenění. „Akce je naplánovaná na 25. května v Mendelově skleníku v Brně, ”sdělil ředitel Národního vinařského centra Lubomír Maťák.

Loni se stal šampionem Štěpán Maňák z Žádovic se Sauvignonem 2021, výběr z hroznů.