Fotbalisté upozorňují na několik technických problémů v projektu rekonstrukce, především na nevhodně zvolený způsob odvodnění.

Když zaprší, bude podle nich na stadionu stát voda. Své připomínky zveřejnili ve skupině Hustopeče – Auspitz na sociální síti Facebook. Do diskuze se tam zapojily desítky lidí. „Zhotovitele jsme upozornili na tyto skutečnosti opakovaně několikrát. Odpověděl nám, že vše je ve stádiu procesu a při předávání stavby to bude v pořádku. Do předání stavby, a následně i v době záruky, za dílo zodpovídá firma,“ uvedl pro Deník Rovnost předseda Tělovýchovné jednoty Agrotec Hustopeče Zdeněk Rybář.

Kdyby se problém s odvodněním neřešil, z travnaté plochy by voda nedostatečně odtékala. „A to přesto, že jsou tam drenážní trubky svedené do jímek. Všechny připomínky jsou zavedené v zápisech z kontrolních dnů. Platíme si technický dozor, který na průběh rekonstrukce dohlíží,“ podotkl Rybář.

Podle vedení města je diskuze kolem rekonstrukce zbytečně vyhrocená. „Vysoutěžená firma se specializuje na výstavby stadionů a má tým odborníků, kteří se projektu věnují. Chci jen ubezpečit, že pokud nebude něco v pořádku, dílo nepřevezmeme. Převezmeme jej pouze bez vad a nedodělků,“ zdůraznil místostarosta hustopečské radnice Bořivoj Švásta.

Městský stadion Hustopeče



- S opravami povrchů stadionu začali Hustopečští loni v červenci. Hotovo má být letos v červnu.

- Sportoviště má sloužit fotbalistům, atletům i veřejnosti.

- Stavba vyjde na 33 milionů.

- Na rekonstrukci stadionu naváže oprava kabin. Zpracovaná studie počítá s 18 miliony.

V zákulisí se hovoří o přetahované mezi fotbalisty a atlety. „Rozhodně bych nehovořil o válce. Spíše o pošťuchování a drobných neshodách. Jsem si ale jistý, že ani fotbalisté, ale ani atleti, nechtějí, aby byl stadion v nepořádku a nemohl sloužit svému účelu. Tedy jak sportovním klubům, tak i všem nesdruženým místním sportovcům a nadšencům. Jde o městský stadion, který by měli využívat všichni,“ zareagoval Rybář.

Rekonstrukce svatostánku má být hotová do konce června letošního roku. „Věřím, že by na trávník mohli fotbalisté vyběhnout už v červenci,“ poznamenal místostarosta.

Na výsledný vzhled zrekonstruovaného stadionu je zvědavý i Břeclavan Martin Daneš. „Naposledy jsem byl v Hustopečích na stadionu asi před deseti lety. Už tehdy nebyl zrovna v dobrém stavu. Nedávno jsem projížděl okolo znovu, tentokrát kolem staveniště. Myslím si, že každá rekonstrukce tam bude jedině ku prospěchu. Nedodělků nebo chyb bych se nebál. Pokud už se o nich už teď ví a poukazuje se na ně, spolehl bych se na to, že odpovědnost nese zhotovitel, který si na tom musí dát tím spíš záležet, pokud budou zanesené ve zprávách z kontrolních dní,“ myslí si Daneš a doufá, že se město bude moci brzy pochlubit univerzálním sportovištěm na úrovni.