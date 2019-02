Brno /ROZHOVOR/ – Před více než rokem vyvrcholila dlouhá a tvrdá jednání o nové podobě Rady Jihomoravského kraje. Hejtmanem se stal dosavadní poslanec a krajský lídr vítězných sociálních demokratů Michal Hašek. Ten si jako koaličního partnera překvapivě nezvolil programově bližší lidovce, ale občanské demokraty.

Hašek vstoupil na pole regionální politiky rázně. Uvedl se splněním některých předvolebních slibů i kontroverzními rozhodnutími. Mezi úspěchy, které hejtman po roce krajského vládnutí zdůrazňuje, patří záchrana úrazové nemocnice a její převod na město Brno, či dobře zvládnutá návštěva papeže Benedikta XVI. Lidé jej naopak kritizují za odvolání ředitele Gymnázia Matyáše Lercha či kontroverzní záchranářské cvičení Trauma 2009.

Je tomu právě rok, co jste se stal hejtmanem. Jak tento rok hodnotíte?

Byl rozmanitý. Vstupoval jsem do něj s řadou očekávání a představ, čeho chci docílit jak v krajské politice vnitřní, tak vnější. Uvnitř kraje jsem chtěl především zjistit, zda umí nakládat se svými kompetencemi. Ve vnějších vztazích mne pak zajímal způsob a kvalita dorozumívání s vládou či partnerskými kraji v zahraničí. Ukázalo se hlavně to, že krajská politika je jiná než celostátní. Ta regionální je blíže lidem. Mnohem rychleji se ke mně dostane to dobré, ale i kritika. A na vše je potřeba hned reagovat, což se daří i díky tomu, že se tu nevede konfrontační styl politiky. Jsem rád, že všechno prošlo s podporou všech politických klubů v krajském zastupitelstvu. Je to příslib do budoucna, že česká a hlavně moravská politika není tak špatná, jak se soudí.

Jste na něco zvláště hrdý?

Osobně jsem pyšný na to, že v asociaci krajů, jejímž jsem předsedou, jsme vyjednali státní záruky placení železniční dopravy. Dvě a půl volebního období tak budou mít kraje o starost méně. Jsem také pyšný na to, že jsem mohl být u návštěvy papeže. Potěšilo mne také ocenění pro nejdynamičtěji se rozvíjející kraj, které jsem převzal na Pražském hradě. Chci totiž dosáhnout toho, abychom byli nejlepší z krajů a také třeba nejinovativnější. V tom nám pomáhá rozvinuté vysoké školství. To je jedna z dobrých věcí, jimiž jsme navázali na své předchůdce

Co návštěva papeže znamenala pro vás osobně?

Byla to jedinečná příležitost potkat se s jednou z největších žijících osobností světa. I za ten krátký čas, který jsem s Benediktem XVI. mohl strávit při příletu a při odletu, to byl ohromný lidský zážitek. Byly to jen minuty, ale nezapomenu na ně.

Jste věřící?

Nejsem pokřtěn a ani nejsem praktikující věřící. Ale neznamená to, že nemám vztah k víře.

Co se naopak nepovedlo?

Máme stále nevyřešené problémy s rychlostními silnicemi R43 a R52. Hlavně u R43 se vše zkomplikovalo. Tentokrát ne kvůli ekologům, ale kvůli rozporuplným stanoviskům měst a obcí. U R52 to bylo trochu jiné. Dokázali jsme za devět měsíců vyjednat odblokování řady administrativních záležitostí. Verdikt Nejvyššího správního soudu o zrušení územního rozhodnutí pro tuto stavbu beru tak, že se někdo lekl toho, že se konečně začne stavět. Trápí mne to proto, že kvůli dálnici vedeme trvalá jednání s premiérem Fischerem a jeho rakouským protějškem Alfredem Gusenbauerem. Rakušané dělají vše pro to, aby s dálnicí byli do roku 2013 hotovi. Nechci se zúčastnit ceremoniálu na hranicích za situace, kdy na české straně za mými zády nic nebude. Zapojím všechny svoje zkušenosti a kontakty, abychom i s ohledem na životní prostředí projekt posouvali dál. Stále mám naději, že začneme ještě v tomto volebním období. U R43 tak optimistický nejsem.

Jak se vám spolupracuje s Občanskou demokratickou stranou? Koaliční jednání jste ohodnotil jako tvrdá, ale korektní.

Když se uzavře koalice, tak už nemůžeme bojovat. Sociální demokracie je v radě dominantní, což je dáno volebním výsledkem. Nemůžeme tedy ustoupit od našeho programu. Ale koalice je zároveň i o umění naslouchat. Naše krajská koalice zlomila tabu o spolupráci mezi ODS a ČSSD. Samozřejmě se občas objeví spory. Jsme lidé, patří to k životu. Ale jsou to spory koncepční a názorové. Ne však mocenské. Jihomoravská ODS je naštěstí jiná než ta centrální. Kdyby se občanští demokraté chovali tak jako v celostátní politice, nešli bychom do koalice s nimi.

Nedávno jste řekl, že ODS plní program sociální demokracie. Není to pro ně trochu ponižující?

Občanští demokraté plní náš volební program především tím, že plní programové prohlášení rady kraje. V něm samozřejmě dominují body z našeho programu. Ale není to pro ně nic dehonestujícího, do prohlášení se dostaly i některé z jejich priorit.

Máte už výsledky auditu, který jste si nechali jako kraj udělat?

Audity jsou hotovy. Jeden se týkal protikorupčních opatření, především při zadávání velkých zakázek. Rada dostane jeho výsledky po Novém roce. Kromě velkých tendrů audit prověřil i systém jejich zadávání. Myslím, že to povede ke zcela novému systému zadávání zakázek. Dovedu si představit i zavedení regulace lobbingu. Není na něm nic špatného, ale musíme mu dát pravidla. Chtěl bych jít příkladem zbytku republiky a minimálně spustit diskuzi o etickém kodexu zastupitelů. Docela se na ni těším.

A personální audit jste nedělali?

Dělali a už je také hotový. Týká se krajského úřadu i příspěvkových organizací. S výsledky budou pracovat jednotliví radní.

Jak chcete šetřit?

Založili jsme centrální zadávání krajských zakázek. Především u zdravotnictví si od něj slibujeme úspory.

Chcete šetřit, jenže platíte za pacienty poplatky v nemocnicích. Není to luxus?

Plníme sliby, které jsme dali před volbami. Ano, je krize, ale jsem přesvědčen, že této možnosti využívají především ti lidé, které krize nejvíce zasáhla a mají teď větší problémy než kdy předtím. V současnosti to je zhruba šedesát procent pacientů. Nevidím v tom něco, co kraj poškozuje. Peníze totiž zůstávají v nemocnicích a nejdou nikam pryč.

Chlubil jste se tím, že krajské nemocnice nejsou po dlouhé době ve ztrátě, ale vydělávají. Není to právě díky regulačním poplatkům?

V roce 2008 byly nemocnice v třicetimilionovém minusu, teď jsou v sedmdesátimilionovém plusu. Rozdíl je tedy sto milionů a na poplatcích se vybralo sotva padesát. Navíc pojišťovny u zpoplatněných úkonů snížily sazby a nemocnice od nich dostávají méně peněz. Konečnou bilanci hospodaření nemocnic budeme mít až v lednu, ale mohu říct, že jsem udělal vše pro to, aby hospodařily kladně.

Před několika měsíci jste kvůli poplatkům vypovídal na policii. Jak vypadá situace kolem trestního oznámení na kraj teď?

Nebyl jsem na policii, vyšetřovatel přišel do mé kanceláře. Vyslechl mě a dostal všechny podklady. Nemám zprávu, jak to dopadlo, předpokládám, že případ byl odložen.

A co říkáte na prosincovou výtku ministerstva vnitra kvůli poplatkům?

Ministr řekl, že placení poplatků je v pořádku. Problém je spíše v technice proplácení. Je možné, že darovací smlouvy tedy nahradíme slevou.

Ještě jako poslanec jste se výrazně angažoval v záchraně brněnské úrazové nemocnice. Zajímáte se o ni i nadále?

Byl jsem jedním z iniciátorů zákona o převodu úrazovky na Brno. Pro mě to však jeho úspěšným prosazením neskončilo. Kraj pomohl nemocnici například tím, že jí zařídil třiadvacet milionů korun z evropských dotací a dalších patnáct z krajského rozpočtu. Věřím, že díky přísunu peněz se zlepší vybavení nemocnice i její služby.

V oblasti zdravotnictví vás kritizovali také kvůli cvičení Trauma 2009. Padala ostrá slova. Jak vy hodnotíte cvičení i tu následnou rozepři?

Jedinou kritiku jsem slyšel od náměstka ministra zdravotnictví Marka Schneidera, který byl náměstkem i za bývalého ministra Tomáše Julínka. Zjevně jsme dobře zvolili název. Oba pánové mají z kroků hejtmanů v oblasti zdravotnictví trauma už dlouho.

Kritizován jste také pro odvolání ředitele Petra Kovače z Gymnázia Matyáše Lercha. Skutečně nešlo vše řešit jinak?

Pokud jakýkoliv ředitel příspěvkové organizace bude mít výsledky kontroly takové jako on, musí kraj zvažovat jeho další setrvání ve funkci. On ty výsledky přijal a neohradil se proti nim, pro kraj jsou tedy závazné. Všechny protesty proti Kovačově odvolání samozřejmě vnímám. Nemůžeme však hledět jen na bezpochyby vynikající pedagogické výsledky gymnázia, ale také na jeho velmi špatné hospodaření. Ty může každý vidět, jsou vyvěšené na webu krajského úřadu. V současnosti tedy běží výběrové řízení na místo ředitele. Do něj se klidně může přihlásit i pan Kovač.

Spor máte také s majitelem Student Agency Radimem Jančurou. Co říkáte na to, že podle něj lžete, když tvrdíte, že nepředložil komplexní nabídku na zajištění železniční dopravy v kraji?

Na obou stranách padla řada výroků, které jsou předmětem žalob. Já se budu tvrdě bránit jeho nařčení. Jsem přesvědčený, že nemůže zajistit železniční dopravu. Nevím o tom, že by měl tolik zaměstnanců i vlaků. Nevím ani o žádné evropské vagonce, která by dokázala za pár měsíců vyrobit moderní vlaky pro celou republiku. Navíc lže v tom, že kraje zrušily tendr na poskytovatele dopravy. Zrušit jej nemohly, protože nebyl vyhlášen. Jen se prodloužila stávající smlouva s Českými drahami. Lže i v tom, že nová dohoda neumožňuje změnu železničního dopravce. Po roce 2014 totiž lze na něj vypsat výběrové řízení.

Jaké jsou vaše další politické cíle? Přesvědčil vás ten rok o tom, že budete o post hejtmana usilovat i příště? Jste přece jen stínový ministr zemědělství. Nehrozí, že se budete chtít vrátit do velké politiky?

Z takzvané velké politiky jsem nikdy neodešel. Být hejtmanem a šéfem asociace krajů pro mne znamená stále být jednou nohou ve velké politice. Je to neustálé lobbování a znalost dění ve vládě. Styky s ministry i mezinárodní setkání s hejtmany a ostatními představiteli evropských regionů. Budoucnost Evropy je podle mne v rukou silných regionů, které dokáží obhajovat svoje zájmy. Ale zatím neřeším, co bude za tři roky. Jsem v politice dlouho, už jedenáct let, a stále mne baví. Dokud budu mít podporu voličů, chci v politice zůstat. Na jakékoliv pozici, ale vždy s programem sociální demokracie. Nejsem politický turista.

Média vás a Romana Onderku označují za silnou protiváhu současného pražského vedení strany. Je to přehnané, nebo byste skutečně raději viděl trochu jiné směřování sociální demokracie?

Uznávám, že jsme považováni za jakousi sebevědomou moravskou jízdu. Máme z politiky dostatek zkušeností a respekt u partnerů, takže pokud máme některé rozdílné názory, dokážeme je říct a prosazovat. Těží z toho kraj i Brno. Troufám si říci, že nikdy dříve mezi nimi nebyly tak dobré vztahy. Jsme totiž skvělý tandem. Díky tomu může už za dva a půl roku stát třeba Janáčkovo kulturní centrum, o jehož stavbě se doposud jen mluvilo.

Jste vlivný člen jedné z nejsilnějších českých stran. Nemohu si tedy odpustit poslední otázku. Kdy budete premiérem?

Na to se mne zatím neptejte. Je mi teprve třiatřicet let a všechno má svůj čas. Držím se hesla spěchej pomalu.