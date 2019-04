Zlom nastal po roce 1989, kdy sbor přestal na čas úplně fungovat. „Sbor byl pak obnoven v roce 2005, ale nepodařilo se jej uvést do činnosti. V roce 2007 byla svolána valná hromada, kdy vznikl nový výbor, který pracuje dosud,“ uvedl za hasiče ze Staroviček velitel zásahové jednotky Ladislav Klecandr. Dnes sbor čítá osmnáct členů v dospělém věku, patnáct mladých hasičů a jeho činnost má široký záběr.

Hasiči ze Staroviček přispívají ke kulturnímu a společenskému životu v obci. Organizují akce ve své režii a pomáhají i jiným spolkům a organizacím. „Letos uspořádáme druhý ročník setkání harmonikářů. Pro děti chystáme pálení čarodějnic a spolupracujeme na akci Krajem André,“ upřesnil hasič Klecandr.

Členové sboru nedávno vysadili desítky stromů kolem obce, o které se dál starají. Vyjíždějí také na soutěže. Družstvo mužů se se střídavými úspěchy účastní měření v požárním útoku. Mladí hasiči zase nechybějí na soutěžích v uzlování i v požárním útoku. Sbor sídlí ve zbrojnici, která se začala stavět v roce 1929 a nedávno se dočkala důkladné rekonstrukce. V garážích hasiči parkují dopravní vozidlo Fiat Ducato a zásahovou cisternu Liaz. Vlastní také dvě stříkačky PS 12 a vybavení potřebné k zásahům. A plány do budoucna? „Chceme i nadále pracovat s mládeží a vychovávat je jako naše budoucí nástupce,“ dodal Klecandr.



Zásahová jednotka ze Staroviček čítá dvanáct členů. Do akce vyjíždějí v průměru čtyřikrát do roka. Většinou jde o události jako odstraňování popadaných stromů, čerpání vody nebo drobné požáry travního porostu. „Největší zásah jsme v posledních letech měli v roce 2014, kdy při žních shořel kombajn a pak také rodinný dům ve Starovičkách,“ upřesnil velitel zásahové jednotky Ladislav Klecandr.