Hasiči z Valtic mají novou zbrojnici a spolupracují se sborem z Ukrajiny

Valtice /FOTOGALERIE/ - Valtický sbor dobrovolných hasičů je jedním z nejstarších spolků ve městě a nejstarších sborů v regionu. Jeho vznik se datuje již do roku 1878. „Vybavení tehdejšího hasičského sboru bylo umístěné ve Školní aleji pod zámeckým parkem. Byla to ruční stříkačka, vodní vůz, hadice, džbery a žebříky. V těchto starých depech parkovaly také cestovní a společenské vozy,“ zabrousil do historie velitel zásahové jednotky Lukáš Jurenka.

První hasičskou zbrojnici sbor získal v roce 1932 v Zámecké ulici. Budova později musela ustoupit stavbě nákupního střediska a silničního průtahu. Na nějaký čas hasiči získali azyl v areálu státního statku. Novou zbrojnici, která stojí v ulici Pod Zámkem, sbor získal v roce 2007. Její stavba tehdy přišla na skoro dvanáct milionů korun. Do výbavy současné valtické jednotky patří cisterna CAS 25 Liaz/Karosa 101 z roku 1988, velkokapacitní cisterna CAS 32 Tatra 815 6x6 z roku 1996 a dopravní automobil Volkswagen Crafter. Sbor využívá také kvalitní vybavení pro boj s následky povodní. Dobrovolní hasiči asistují i u některých akcí v tomto turistickém městě a okolí. „Věnujeme se převážně prevenci a zabezpečení. Také spoluorganizujeme či pomáháme pořadatelům nepožárních soutěží, například Valtickému cyklobraní, Běhej lesy nebo cyklistické Velké ceně Hlohovce," vyjmenoval velitel zásahové jednotky Lukáš Jurenka.



Kroužek mladých hasičů sbor pro malý zájem ukončil již před lety a dosud se jej nepodařilo obnovit.



Valtičtí navázali i mezinárodní kontakty. „Spolupracujeme s hasiči na ukrajinském Zakarpatí. V mezích našich možností se jim snažíme různě vypomáhat. Zároveň jsme začali obnovovat dřívější kontakty s našimi rakouskými kolegy,“ dodal Jurenka.



Dvacet let vyjížděli valtičtí hasiči k zásahům také se stříkačkou Tatra 148 CAS 32, která pojala šest tisíc litrů vody. Letištní speciál sbor získal v roce 1998 bezúplatně od Armády České republiky. Unikátní vozidlo hasiči minulý rok předali do Technického muzea Tatra v Kopřivnici, kde se stalo jedním z exponátů. Náhradou jednotka získala od profesionálních hasičů Tatru 815 6x6 CAS 32 z roku 1996.

Autor: Michal Záboj