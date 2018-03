Hasiči zachránili topícího se psa. Spadl do lednického rybníku

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ - Už víc než tisíc let před vznikem Kozojídek na Hodonínsku se na území vesnice pásly kozy. Dokládají to nejnovější nálezy archeologů z Masarykova muzea. Ti datovali objevy do doby římské, kdy na Moravě žily především germánské kmeny. „Dozorovali jsme při výkopových pracích na síťování stavebních parcel pro nové rodinné domy. Při nich nastalo narušení několika sídlištních objektů s keramikou z doby římské,“ upozornil vedoucí výzkumu Jaromír Šmerda.