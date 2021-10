Policisté na místě odkláněli dopravu. Řidiči mohli místo objet po D52 mezi třiadvacátým a šestadvacátým kilometrem. „Nyní už je most průjezdný oběma směry. Je tam omezená rychlost na třicet kilometrů v hodině," řekl kolem půl sedmé večer policejní mluvčí Petr Vala.

Podle informací od hasičů tlak vody nadzvedl vozovku na mostě. „Přes most vedou dvě potrubí. V jednom, tom poškozeném, se podařilo pracovníkům vodovodů vodu zastavit. Asfalt pak dosedl zpátky, vyboulení zmizelo," řekl starosta Pohořelic Miroslav Novák.

Se zprůjezdněním mostu čekali na vyjádření statika. „Byli tady statik a statička. Řekli, že most je v pohodě, betonová deska drží. Tlaková vlna ale mohla potrhat izolaci a asfalt. Doporučili silničářům, aby tam udělali sondy," přiblížil Novák. Stav mostu se může ještě změnit, až přijdou mrazy.

Některým obyvatelům po havárii netekla voda. Týkalo se to lidí například v Brněnské a Znojemské ulici. Zástupci Vodovodů a kanalizací Břeclav slíbili obnovit dodávku vody do osmé nebo deváté večer. „Ověřoval jsem to a voda už v Pohořelicích teče všem," ujistil ve tři čtvrtě na sedm večer Novák.