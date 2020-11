Dál jsou s přípravou stavby u Drnholce, kde budou žádat o stavební povolení. „V případě dostatku peněz most zrekonstruujeme příští rok. Stavební práce odhadujeme na devět měsíců, náklady asi na padesát milionů korun,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

Havarijní mosty



* Brod nad Dyjí:

- nyní doplňková diagnostika

- pak rozhodnutí o opravách



* Drnholec:

- hotová dokumentace pro stavební povolení

- rekonstrukce zřejmě 2021

U druhého mostu nyní odborníci dělají doplňkovou diagnostiku, která má skončit v půlce prosince. „Pak rozhodneme o způsobu provozu, případně rekonstrukci,“ doplnil Komůrka.

Opravu přivítá starosta Brodu nad Dyjí Petr Kolaja. „Přes most vede hlavní cesta na Brno. Je důležitý i pro autobusovou dopravu,“ zmínil.

Mostní provizoria zůstanou na svých místech do doby, než bude jasno o rekonstrukci obou staveb nebo jiných opatřeních. V případě drnholeckého mostu to bude podle Komůrky zhruba do konce března nebo dubna. „Pokud získáme dostatek peněz. U mostu u Brodu bude jasno do konce letošního roku," uvedl Komůrka.

Hlavně si ale lidé žijící v oblasti přejí, aby už skončila uzavírka mostu přes Nové Mlýny a snížil se počet aut, které po objízdné trase i přes oba mosty projíždí. „Děti na podzim začaly jezdit do výuky se zpožděním. Třeba z Nového Přerova až čtvrt hodiny po začátku. Museli jsme je omlouvat,“ řekla třeba Bronislava Šimčíková, která v Drnholci učí na základní škole.

Dalším problémem je hluk. „Na druhou stranu děti jsou obezřetnější při přecházení silnice. Musím pochválit řidiče kamionů. Jsou ohleduplní. I děti nechají přejít. Ale řidiči osobních aut, to je jedna velká katastrofa," přiblížila.