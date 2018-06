Havarijní stav dálnice: u Podivína musí řidiči zpomalit

Podivín – Místo obvyklé stotřicetikilometrové rychlosti jen osmdesátka. Taková je aktuálně maximální povolená rychlost na 39. kilometru dálnice D2 u Podivína ve směru na Brno. „Rychlost jsme snížili kvůli havarijnímu stavu cementobetonových desek. V brzké době je plánujeme vyměnit. Chystáme zakázku na urychlenou opravu,“ informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Místo je označené dopravními značkami. Do práce do Brna kolem nich jezdí i Martin Hemza z Velkých Bílovic. „Vzhledem k celkovému stavu dálniční sítě mi tento úsek nepřijde zvlášť zničený. Ale všechny úseky, které dosud nebyly opravené, by si zasloužily větší péči,“ myslí si.

Silničáři vypsali výběrové řízení na rekonstrukci asi desetikilometrového úseku D2, včetně problémového místa, už loni. „Bohužel dosud neskončilo kvůli vyloučení a odvolání jednoho z neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ zmínil Studecký.

Mezi Brnem a Břeclaví už zbývá opravit pouze tři úseky. Jeden ve směru na Břeclav a dva směrem na Brno. „Zbylých pětadvacet kilometrů opravíme v následujících letech,“ slíbil Studecký.