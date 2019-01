Šakvice – Důchodci, děti, a dokonce i školní třída se dvaceti žáky. Ti všichni podle některých hazardovali se životy, když přecházeli přes koleje na nádraží v Šakvicích na Břeclavsku. Důvod? Úspora času.

Zabránit nebezpečnému jednání lidí má výstavba podchodu a bezbariérového chodníku od nádraží až do centra obce. „Aby se lidé dostali od nádraží domů, museli jít přes most nebo čekat na autobus, který je odvezl. Chodník a cyklostezku jsme už postavili. Vyšlo nás to na zhruba sedm milionů korun,“ řekla šakvická starostka Drahomíra Dirgasová.



Podle mluvčího Správy železničních dopravních cest Marka Illiaše se se stavbou podchodu začne již letos v září. „Půjde o akci Modernizace a elektrizace trati Hustopeče – Šakvice. Hotovo by mělo být do konce roku 2020,“ uvedl.



Obec leží na jedné z nejvytíženějších tratí v republice, která vede z Brna do Vídně. Za posledních šest let podle mluvčího Illiaše zde nedošlo k žádnému střetu člověka s vlakem.