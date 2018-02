Hendikep sportovce nezastaví. V Němčičkách si zalyžují i lidé s postižením

Němčičky – Lyžování pro hendikepované děti či dospělé? V lyžařském areálu v Němčičkách začínají v neděli od deseti hodin dopoledne s kurzy právě pro ty se zdravotním postižením. „Veřejnost se o tom dozvěděla i díky médiím. Začínají se nám hlásit rodiče, které mají doma tělesně postižené děti i ústavy,“ prohlásil správce nejníže položeného lyžařského areálu v Evropě Jaroslav Stávek. Hlásit se mohou zájemci z okresu i celého kraje.

Instruktor Tomáš Procházka na svahu v Němčičkách s monoski a malou Sabinkou Grofovou, která má mozkovou obrnu.Foto: Archiv Víno J. Stávek

Monoski, speciální sedačku připevněnou na lyži, pořídili správci areálu spolu s jedním tamním vinařem. Ten zaplatil i školení instruktora. „Jsme moc rádi, že nyní se mohou přidat i ti, kterým by radost z jízdy byla znemožněná. Pro letošní rok budou kurzy zcela zdarma,“ prozradil Stávek.

Hendikepovaným bude na svahu k dispozici Tomáš Procházka. „Pan Stávek se na mě obrátil s tím, že potřebují někoho, kdo by byl ochotný na kurz jet a s těmito lidmi potom pracovat. Lyžování mám rád, byla to úžasná zkušenost,“ popsal Procházka.

Kurz trval asi týden a jeho účastníci si mohli jízdu na monoski natrénovat s lidmi. „Museli jsme se i sami naučit jezdit na monoski, abychom vůbec věděli, jak to funguje, jak to zatáčí. A pak to mohli vysvětlit žákovi,“ přiblížil mladík.

Oproti zdravým se učení hendikepovaných liší. „Musíte dávat větší pozor na okolí. Na lidi, kteří jedou za vámi. Spoustu času se díváte kolem sebe. Musíte monoski různě nastavovat, posouvat. Nestačí jen zakřičet, je tam potřeba fyzický kontakt,“ odhalil Procházka.

Pokud mají lidé fyzický hendikep jen ve spodní polovině těla, člověk je schopný po čase řídit monoski i sám. „Pokud má nějakou mentální poruchu, moc to na samostatnou jízdu není,“ přiznal instruktor.

Minulý pátek si splnila dětské přání osmiletá Sabinka Grofová z Němčiček, která prodělala dětskou mozkovou obrnu. „U ní to není o učení, ale o tom, aby si jízdu užila a našla k lyžování vztah,“ řekl Procházka.

Na svahu je nyní asi třicet centimetrů sněhu. Lyžovat se tam ale dá i při vyšších teplotách, díky speciální umělé hmotě.