Břeclav – Cykloturisté houfně využívají přepravu kol po železniční dráze. Stejně jako půjčovnu v břeclavské stanici. Je třeba si i rezervovat.

Ilustrační foto. | Foto: České dráhy

Může to být deset let, co nadšenec cyklistiky Miloš Rufer z Břeclavi vystoupal s kolem do vagónu a vyrazil na výlet. V cíli vystoupil a díky šlápnutí do pedálů pokračoval vlastními silami.

„Začali jsme s tím s mým kamarádem. Samozřejmě musím být na peronu s předstihem, abych stihl nastoupit, ale ještě nikdy mi vlak neujel. Asi nejdál jsem s kolem jel do Vídně, nejraději ovšem jezdím po Moravě," líčil Rufer.

Jako by byl typickým příkladem současného trendu.

Příznivci cykloturistiky v posledních letech stále častěji využívají drážní přepravu kol. Od začátku letošního roku se zájem oproti loňsku zvýšil o osm procent, a to nejen v letní sezóně.

Záloha tisíc korun

Zejména v prázdninových měsících ale turisté využívali půjčovnu kol, kterou lze najít právě na nádraží. Okresní město je v regionu jediným drážním místem, kde mohou zájemci služby využít. Další jsou pak ve Znojmě či Hodoníně. „V Břeclavi máme dvanáct pánských, osm dámských a tři dětská kola. Od dubna jsme uzavřeli sto pětadvacet smluv, přičemž na jedné smlouvě může být až pět kol. Přesnou statistiku budeme mít po skončení sezóny v říjnu," uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Jak vše vlastně funguje?

„Zákazník skládá za kolo tisícikorunovou kauci a podepisuje smlouvu. Od té chvíle za kolo odpovídá stejně, jako kdyby měl kolo vlastní. Měl by ho tedy zabezpečit tak, aby mu ho nikdo nemohl ukrást. Jestliže přece jen dojde ke krádeži, přinese nám potvrzení od policie. Kauce v takovém případě zůstane Českým drahám a zákazník uhradí zůstatkovou cenu kola. Každopádně jsme takový případ v Břeclavi ovšem zatím neřešili. Zákazníci kola vždy vrátili," vyprávěl Joklík.

Raději zamluvit

Přednostka břeclavské stanice Marie Bálková radí, že pro cesty skupin s koly je vhodnější si místo ve vagonu raději předem rezervovat. Cena se pohybuje od patnácti do dvou set korun v první třídě. A za převoz si cestující připlatí buď pětadvacet korun při každém přestupu, nebo padesátikorunu na celý den.

„Jednotlivci nebo dvojice si v Břeclavi kvůli dostatku kol nemusí volat o rezervaci dopředu, ale u skupin a o víkendu to doporučujeme. Lidé si službu pochvalují, jsou spokojení. A kdyby se náhodou stalo, že kolo ve vlaku zapomenou, nebyl by to až takový problém, určitě bychom ho našli," říkala Bálková.

Že je Břeclavsko pro cykloturisty lákavé, potvrzují také hlasy z okolních okresů. Například v útrobách hodonínského nádraží lze získat mapy s vyznačenými cyklostezkami nebo propagační materiály k Podyjí i Lednicko-valtickému areálu.

Speciální vlaky (se službou úschovy při přepravě a se zjednodušenou přepravou pozn. redakce) převezou v kraji denně více než tisíc cyklistů. Mezi nejvytíženější trasy patří linka Plzeň České Budějovice Jihlava Brno a Brno Olomouc. Jen za prvních sedm měsíců letošního roku se vlakem za zážitky na kole vypravilo téměř čtvrt milionu nadšenců.

VENDULA BÁLKOVÁ, LUKÁŠ IVÁNEK