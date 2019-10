Lidé jeho zprávy čtou a sdílí s neobvyklým nadšením, na rozdíl od oficiálních zpráv. „Všechno je to pravda, jedná se o aktuální informace z dění ve městě, jen je píšu tak, aby se přitom lidi i pobavili. Humoru je dneska málo,“ přiblížil Hasil.

Nápad informovat obyvatele lidovým nářečím vznikl prý náhodou. „Jednou, když jsem psal nějakou zprávu připravil jsem si ji sám pro sebe v nářečí, vyznělo to líp než spisovně. Tak jsem to zkusil. Někdy si taky říkám, aby mě někdo nenahlásil. Ale zatím se to nestalo. Nikdo není pohoršený,“ podotkl s úsměvem Hasil.

Reakce lidí jsou pozitivní a reagují podobným způsobem. „No toto? To sem eště nečula, aby negdo takto občanům na vědomosť dával. Super,“ ocenila například Marcela Makovská.

Řeč, kterou všichni běžně mluví, lidi oslovuje. A to i když je na hraně těch slušnějších vybíravců. „Sbírajte si ty h..na po psech nebo ať tentujů negde do oraniska. To už fakt néni p..el. Nikdo nám potom nechce opravovat sekačky. Prej smrďá,“ dočetli se lidé v posledním hlášení, jak zprávy autor nazývá.

Lidé si je mohou přečíst příležitostně , nejsou totiž pravidlem. „Velmi jsem se pobavila, je to vtipné hlášení. Místostarosta je na svém místě, dokáže informovat a ještě pobavit,“ netajila se Jitka Rusová.

Místostarosta Blanska Ivo Polák považuje způsob, jakým velkopavlovický kolega informuje obyvatele, za zajímavý, nicméně upřednostňuje klasiku. „Je to svérázné sdělení, ale já osobně dávám přednost spíše spisovné češtině, snad proto, že jsem jsem pedagog. Ale je na každém, jaký způsob komunikace s lidmi si zvolí. Pokud to je na osobním profilu, proč ne. Pro lidi to může být atraktivní a celkově ku prospěchu,“ okomentoval netradiční zpravodajství Polák.