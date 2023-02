Hlavní tah z Břeclavi na Rakousko zavře oprava. Objížďka povede i polní cestou

/FOTO/ Cestu do Rakouska, za nákupy do hypermarketu nebo do práce do břeclavské Fosfy ztíží řidičům úplná uzavírka hlavního tahu. Státní silničáři začnou od prvního března s rekonstrukcí silnice I/55 v břeclavské části Poštorná v Hraniční ulici. Práce potrvají do půlky května, řidiči budou muset jezdit objízdnou trasou.

Silnici I/55 z Břeclavi do Rakouska uzavře oprava. Objízdné trasy už připravují. | Foto: Se souhlasem města Břeclav