Hluk z hřiště přirovnává obyvatel přilehlého sídliště Pod Strání Ján Sýkora k rockovému koncertu. „Od té doby, co byla v areálu základní školy postavená ubytovna, na sídlišti citelně klesla životní úroveň. Dětské hřiště je využívané pro hlučné podnikání a volnočasové aktivity ubytovaných. Přitom tři blízká sportovní hřiště, na nichž by provoz nikoho nerušil, jsou prázdná,“ poukázal Sýkora.

Ruch ze školního hřiště, které přes den využívají žáci při vyučování, by podle něj obyvatelé sídliště pochopili. Potíž je v tom, že pokračuje i po něm. Často do pozdních večerních i nočních hodin. Pod našimi okny se organizují pobyty volnočasových aktivit a ubytovaných turistů. Provozovatelé nerespektují občanský zákoník a stavební předpisy a právo obyvatel na užívání vlastnictví k bydlení, odpočinku, rekreaci i ochraně zdraví,“ zlobí se Sýkora.

Tvrdí, že hřiště je postavené bez povolení a na jeho stížnosti na radnici nikdo adekvátně nereaguje. Úředníky obviňuje z výmluv. „Vrcholem byl požadavek, že si máme sami zaplatit měření hluku hygienou,“ dodal.

Starostka města Jitka Sobotková o problému ví. „Pan Sýkora si na ruch kolem školy a školky stěžuje dlouhodobě a opakovaně, kontaktoval kvůli tomu již předchozí vedení. Zatím ho ale neuspokojilo žádné vyjádření a opatření. Všechny jeho připomínky jsme velmi podrobně projednali přímo na místě s ředitelem základní školy Miroslavem Pokorným i odpovědnými pracovníky městského úřadu,“ uvedla Sobotková.

Obvinění z nepovolené stavby hřiště odmítá. „Všechny stavby, včetně dětského hřiště pro potřeby školní družiny ve vnitrobloku školy jsme dokončili dle schváleného projektu, který byl součástí terénních a sadbových úprav. Nikoliv na černo. Z důvodu vyloučení pochybností a možného mylného výkladu informací jsme panu Sýkorovi poskytli i technickou dokumentaci ke zmíněným stavbám v areálu Základní školy Hraničářů,“ poukázala starostka.

Chápe, že hluk a aktivity dětí i ubytovaných hostů mohou obyvatele přilehlých nemovitostí rušit a ovlivňovat kvalitu jejich života. „Od začátku, co o tomto problému od pana Sýkory víme, však intenzivně se všemi zainteresovanými stranami jednáme. Škola dbá na to, aby děti při přestávce a odpolední družině, jsou-li venku, nekřičely. Běžný provozní ruch však zamezit nelze. Co se týká ubytovny, tak zde je striktní požadavek na dodržení nočního klidu a platí pro všechny ubytované,“ přiblížila opatření k ztišení Sobotková.

V minulosti podle ní byla kvůli rušení nočního klidu na místo povolaná i městská policie, ale jen jednou. „Dotyčné skupině již další možnost ubytovat se ředitel školy neumožní a a platí to i v budoucnu. Reprodukovaná hudba je také na ubytování zakázána, jen při sportovních akcí se mluví do mikrofonu,“ dodala Jitka Sobotková.

Najít optimální rovnováhu mezi turistickým ruchem, jež přináší do Mikulova peníze, a klidem pro tamní obyvatele se snaží najít vedení radnice už několik volebních období. Vínem rozjařené turisty lze ale jen stěží nutit k tichosti. „Kravál je tu od večera do rána, turistický ruch kvete, ale obyvatelé si tu v klidu neodpočinou,“ krčila rameny například Jana Svobodová.