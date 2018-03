Hodiny angličtiny i logiky navíc. Třídy pro talentované budou v Brně a Břeclavi

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Některé brněnské školy se zapojily do projektu na vzdělávání nadaných dětí. Otevírají třídy s podporou angličtiny, matematiky a osobnostního rozvoje. Nově se přidají také v Břeclavi.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Šimková Romana

Tři první třídy otevře příští školní rok Základní škola Slovácká v Břeclavi. Zatímco do dvou z nich čeká děti klasický zápis, do třetí se dostanou jen ti, kteří uspějí v přijímacím pohovoru. Břeclavská škola se po vzoru jiných stala součástí projektu spolku Svět vzdělání, který nabízí rozšířenou výuku pro talentované děti od první do páté třídy.

Jde o navázání na běžný studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. „Nesnažíme se o revoluci ve školství, ale chceme rodičům nabídnout možnost jiné výuky pro jejich děti,“ uvedl ředitel spolku Svět vzdělání Tomáš Blumenstein. Děti mají rozvrh jako ostatní, ale doplněný o tři hodiny anglického jazyka, hodinu logiky a hodinu osobnostního rozvoje.

S projektem začali před lety v Prostějově a postupně přidali další místa. „V Jihomoravském kraji Brno. Břeclav jsme původně ani nezamýšleli, ale máme v Brně dvě děti, které vozí rodiče z Břeclavi. Proto jsme si řekli, že je škoda, muset je vozit poměrně daleko. Zájem navíc projevili i další. Oslovili jsme paní ředitelku školy Slovácká, která do toho šla,“ řekl Blumenstein.

V ostatních okresech se zatím nic neděje. „V Hodoníně taková třída v žádné ze základních škol není a ani v minulosti nevznikla,“ řekl například hodonínský mluvčí Josef Horníček.

ŠKOLNÉ JAKO PŘEKÁŽKA

Břeclavští už mají za sebou první výběrové kolo. „Přihlásilo se šestnáct dětí, ale ještě nás čeká druhé kolo. Zájem je velký, takže se určitě podaří naplnit celou třídu, tedy dvaadvacet míst,“ zmínila ředitelka Základní školy Slovácká Iva Jobánková.

Děti budou učit také lektorka anglického jazyka a rodilý mluvčí. „Angličtina připravuje děti na certifikované zkoušky, které pak mohou zvládnout už v páté třídě. V matematice zase používáme Hejného metodu, která učí děti matematicky myslet,“ vyzdvihl vedoucí spolku. Rodiče platí na lektora, proškolení učitelů či učebnice patnáct set korun měsíčně.

Právě školné je pro některé rodiče výdaj navíc, který si nemohou dovolit. Zaznívají i názory o předčasném „škatulkování“. „Já pro tohle rozřazování dětí moc nejsem. Až jsou starší, tak ať si vyberou,“ reagovala například Věra Stejskalová ze Znojma.

Vytváření tříd pro nadané naopak podporuje ministerstvo školství. „Vytvoření těchto tříd je plně v kompetenci školy. Nová pravidla vzdělání zajišťují podporu žákům se zdravotním hendikepem i talentovaným,“ sdělil mluvčí ministerstva školství Antonín Zelenka.

VNÍMAVĚJŠÍ DĚTI

Výběrovou třídu otevřou už potřetí v brněnské základní škole ve Svážné ulici. „Věnujeme se i problémovým žákům, ale společnost se nebude rozvíjet, pokud se nebudeme starat také o talentované,“ podotkl ředitel Petr Punčochář.

Žáci ve výběrových třídách jsou podle něho vnímavější. „Jsou aktivnější, lépe pracují. Existuje pak předpoklad, že zamíří dál na víceletá gymnázia,“ nastínil ředitel Punčochář.

Pokud učitel výběrovou třídu dobře povede, může být podle brněnské dětské psycholožky Marie Vignatiové pro děti prospěšná. „Když jde třída rychleji, žáky to nutí, aby se více soustředili a zabrali. Naučí se víc než v klasické třídě, která musí tolerovat i průměrné či podprůměrné,“ míní psycholožka.

Výběrová třída nicméně podle ní může být pro žáky i stresující. „Už zvykání si na první školu je náročné a víc zátěže to může ještě umocnit,“ upozornila.

Vozit syna do školy? Vyplatilo se

Břeclav - V posledním roce mateřské školy se syn naučil sám číst, dobře počítal a oproti některým vrstevníkům byl mnohem zvídavější. Proto se Karel Marciniszyn z Břeclavi pustil do pátrání, do jaké základní školy dítě dát. „I paní ředitelka školky, kterou Kája navštěvoval, nás upozorňovala, že běžná výuka by ho mohla nudit a narušit jeho vztah ke vzdělání. Hledali jsme proto školu s individuálnějším přístupem, v níž by se nenudil,“ říká Břeclavan.

Rodiče na radu vyrazili na den otevřených dveří Základní školy Křídlovická v Brně, kde otevírali třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky, doplněnou o hodiny osobnostního rozvoje. Rozhodli se, že ani každodenní zdolávání vzdálenosti z Břeclavi do Brna pro ně nebude překážka. „Dojíždění samozřejmě náročné je. Ale střídáme se s rodiči synova kamaráda, který na tu školu šel z Břeclavi také. Rozhodnutí nelitujeme, Kája je ve škole velmi spokojený,“ říká Marciniszyn.

Největší klad vidí v přístupu k žákům a v možnosti učit se anglický jazyk i pod vedením rodilého mluvčího. V hodinách osobnostního rozvoje se děti učí chápat svět kolem sebe, chování lidí okolo i své vlastní emoce. „Škola využívá čas dětí efektivně a rozděluje je například podle pokročilosti ve čtení. Vyučovací hodiny jsou často půlené, takže pracují v menších skupinách. Syn má možnost dělat úkoly i ve škole, a proto nemá téměř žádné na doma. Nejdůležitější pro nás ale je, že má školu rád. Těší se tam a přes větší rozsah vyučování nemá se školou problém,“ poznamenává otec.

Děti nemáme rozdělovat, říká ředitel

Brno - Výběrové třídy v sobě nesou riziko, varuje ředitel brněnské základní školy ve Vedlejší ulici Jan Harmata. „Děti bychom neměli dělit na inteligenty a méně nadané. V dospělosti se nedomluví,“ říká.

Uvažoval byste o zřízení výběrové třídy pro nadané děti?

Nechtěl bych, aby na naší škole tyto třídy fungovaly.

Proč?

Jsem zastánce toho, že by základní vzdělání mělo být společné, aby děti získaly stejný základ do života. Výběrové třídy nesou rizika a z mé zkušenosti nepřinášejí dobré ovzduší. Je tendence žáky výběrové třídy považovat za lepší, zatímco zbytek ročníku nese nálepku těch špatných. Je také důležité, aby spolu už ve škole spolupracovali talentovaní s méně nadanými. Pokud je rozdělíme, v dospělosti se spolu inteligenti s řemeslníky prakticky nemají šanci domluvit.

Takže je zbytečné, aby rodiče připláceli za kvalitní výuku?

Působí divně, když si rodiče připlácejí za lepší vzdělání. Přijde mi to jako segregace. I na soukromých školách si rodiče údajně připlácejí za kvalitu. Přitom tam chodí hlavně děti, které v běžné škole nevydrží.

Je podle vás výběrová třída v něčem prospěšná?

Díky školnému mohou ředitelé vytvořit menší kolektivy. Třída o třiceti žácích je po pedagogické stránce na hranici únosnosti, zatímco ve třídě s dvacítkou žáků je naopak radost učit. Učitel se může víc věnovat žákům, kteří zaostávají, a víc je naučí. I z výběrové třídy ale mohou vyjít průměrní žáci.

Takže byste zkvalitnil spíše klasické třídy?

Ano, dobré je třeba zařadit víc hodin nebo v konkrétních předmětech nabídnout náročnější hodiny pro ty šikovnější, ale nerozdělovat je.