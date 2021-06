A není jediná. Tradiční jihomoravské veselí v barevných naškrobených krojích se ani letos v řadě obcí neuskuteční tak, jak bylo před koronavirovou pandemií zvykem. „Kvůli covidu nebyli mladí skoro vůbec v kontaktu a nebyli by schopní poskládat tradiční krojový průvod, který u nás tvoří asi dvanáct párů. Konat se proto bude jen krojovaná zábava. A když se sejde pět šest stárků a stárek v krojích, budeme rádi,“ zdůvodnil za pořádající Tělovýchovnou jednotu Dynamo Drnholec Josef Štyks.

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍCH HODŮ NA BŘECLAVSKU A HODONÍNSKU



* (Ne)tradiční dvoudenní hody se uskuteční v termínu 19. a 20. června v Kobylí. Májku tamní postaví ručně ve čtvrtek 17. června.

* 19. a 20. června se konají také Babské hody ve Starovicích.

* Tradiční krojované hody a hodky se budou konat v Rakvicích. Odstartují ručním stavěním máje ve čtvrtek 24. června. Hody budou třídenní od 26. do 28. června. Následovat budou o týden později hodky.

* Krojované hody se uskuteční také v Mikulově. A to 26. června.

* Pouze v neděli 27. června se pak uskuteční v omezené formě tradiční hody v Hovoranech.

* Pouze hodovou zábavu si na sobotní večer 3. července připravili pořadatelé v Drnholci.

* Klasicky se uskuteční tradiční krojované hody v Němčičkách. A to v termínu od 3. do 5. července.

* V Podivíně se budou konat tradiční krojované hody a hodky v termínu od 2. do 10. července. 1. července tamní chasa postaví ručně májku. 2. července se chystá předhodová zábava. Hody budou 3. - 4. července a hodky pak 10. července.

Odpadá tak páteční ruční stavění májky, její hlídání, sobotní i nedělní průvod nebo vystoupení dětského souboru Jarabáček.

Důvod, proč se koná alespoň hodová zábava, je v Drnholci jasný. „Městys byl před válkou německý. Hodovou tradici zde máme až od zhruba šedesátých let minulého století. A nechceme, aby upadla,“ poznamenal Štyks, jehož obě šestnáctileté dcery věří, že příští rok už kroje oblečou při tradičním hodovém veselí.

Hodový program výrazně omezili i v Hovoranech na Hodonínsku. Pořádající sbor dobrovolných hasičů hody tradičně chystá o víkendu po svátku Jana Křitele ve spolupráci s obcí, chasou a stárky.

Letos tam program začne až poslední červnovou neděli dopoledne slavnostní mší. Odpoledne bude za doprovodu dechové hudby tříhodinový krojovaný průvod obcí. „Májky se postaví stárkám, další bude u obecního úřadu,“ sdělil starosta hasičů Jaroslav Zahrádka.

Pětidenní hodový maraton bude Hovoranům chybět stejně jako loni. „Hody nelze připravovat ze dne na den. Se slzou na krajíčku a se smutkem v duši jsme museli i letošním hodům říct ne. Naše hody jsou navíc první v okolí, sjíždí se sem desítky krojovaných párů, a to i ze vzdálenějších obcí,“ upozornil hovoranský starosta Josef Grmolec. Podotkl, že nechce, aby se říkalo, že v Hovoranech měli sice krásné hody, ale že se tam někdo nakazil.

Podobně hovořil i starosta Kobylí na Břeclavsku Pavel Kotík. Na třicet krojovaných párů tam chystá (ne)tradiční hody již na tento víkend.

Poslední slovo

Namísto třídenních budou jen dvoudenní. „Ještě na jaře jsme nebyli rozhodnutí, zda hody uspořádáme. Poslední slovo padlo až teď v pondělí. Důvod? Udržení tradice. V sobotu a v neděli projde celou obcí průvod. A zastaví se na různých místech tak, aby si krojované všichni mohli prohlédnout. V sobotu zahraje Zlaťanka, v neděli zase naše Lácaranka,“ popsal starosta.

Do areálu Kobylští vpustí maximálně pětistovku lidí. Prokázat se budou muset buď negativním testem na koronavirus, nebo certifikátem o očkování. „K dispozici budeme mít asi stovku testů i na místě, pokud by přišel někdo nepřipravený,“ doplnil Kotík.

Tradičně se o prvním červencovém víkendu uskuteční hody v Němčičkách na Břeclavsku. Tamní chasa k nim před pár dny připravila stylové video. „Zkuste si představit, že se za tři týdny se uvidíme v Němčičkách na hodech. My už si to představili, a tak chystáme!“ napsala k němu první stárka Tereza Slámová.