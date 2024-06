Hodová sezona je na jihu Moravy v plném proudu. O posledním červnovém víkendu je slaví chasa v Rakvicích na Břeclavsku. Hodové veselí tam potrvá až do pondělí. Podívejte se, jak to krojovaným v sobotním podvečerním průvodu slušelo.

Kroje jemných pastelových barev, pod nimiž se schovávalo až šest bílých naškrobených sukní, vyneslo letos poprvé o pozdním sobotním odpolední v průvodu na dvanáct děvčat v Rakvicích na Břeclavsku. Poslední červnový víkend tam totiž tradičně patří krojovaným hodům.

Nejen krásu tamních dívek, kterou podtrhly typické kotúče na jejich hlavách, k hostinci U Průdků, odkud průvod vyrážel, přišly obdivovat desítky místních i turistů.

„Jsem ze sousedních Přítluk. Kroje máme stejné jako tady v Rakvicích. Jsou nádherné. Když jsem byla mladá, taky jsem chodívala v kroji. Pokaždé proto zatlačím slzu a holkám závidím. Mám dva syny. Ten starší chodíval, když byl ještě malinký. Teď ho to ale moc neláká. Tak pomáhám oblékat dceru kamarádce,“ usmívala se žena, která se redakci představila jako Nina.

Venkovní teplota šplhající nad třicet stupňů Celsia ve stínu dávala krojovaným pěkně zabrat. „Je mi jich líto. Vše co vypijí, vypotí. Což u holek není tak špatné, protože v krojích zkrátka na toaletu jít nemůžou. Ale ony to zvládnou. Je důležité, aby na to byly nachystané hlavou. Že bude vedro, že to bude těžké, že se budou potit, a taky, že je budou bolet nohy. Pokud se s tím ale vnitřně smíří, tak si hody užijí. My jsme si je užívaly pokaždé,“ podotýkala Nina.

Hodovní veselí potrvá v Rakvicích až do pondělí. Přípravy však odstartovaly už v úterý, kdy hoši vyrazili pro máju do lesa v břeclavské místní části Poštorná. „Máju jsme stavěli ve středu v podvečer. Hnala se na nás bouřka, ale nějakým zázrakem nás minula. Kolem šesté jen foukalo. V sedm jsme ji začali ručně stavět. Přišlo nám pomoc na sedmdesát chlapů z Rakvic,“ přiblížil redakci první stárek Lukáš Pospíšil.

Zhruba šestice hochů včetně prvního stárka Pospíšila a druhého stárka Luboše Ludína pak máju ve dvoře tamní sokolovny do rána hlídala. To proto, aby ji nepřijel nikdo z okolní vesnice skotit. „Je to tradice, i když si myslím, že v dnešní době už by si to nikdo nedovolil,“ poznamenal Pospíšil.

Rakvická mája měří úctyhodných 34,5 metru. Spojovaná je ze tří stromů. Zhruba metr a půl je pak zakopaný v zemi. Ozdobená je mašlemi, které na ni navázaly první stárka Natálie Štěrbová a druhá stárka Veronika Filová.

Protože se v Rakvicích hody konají ke svátku svatého Jana, kterému je zasvěcený tamní kostel, startují nedělní hodový program stárkovské páry právě mší v kostele. Od dvou hodin odpoledne pak hoši vyrážejí od prvního stárka z Nové ulice k první stárce do ulice Družstevní. „Tam už čekají všechny holky a společně jdeme pro hodové právo ke starostovi a místostarostovi. Odsud potom na plac. Neděle je vůbec nejnáročnější den, vítají se totiž ještě i přespolní chasy,“ zmínil Pospíšil.

Pondělní hodové veselí pak začíná úderem čtvrté hodiny odpolední. „Vychází se z domu druhého stárka ze Zahradní ulice. Tam se scházíme všichni i s holkami a jdeme přímo na plac pod máju. Vítáme tam starou chasu, tedy mužáky a jejich ženy,“ popsal první stárek.

Přestože o týden později v sobotu společně na šestnáct krojovaných párů oslaví ještě hodky, dá se říci, že pondělkem stres pro stárkovské páry končí. „Máme na starosti organizaci hodů. Zejména pro stárky je to opravdu hodně náročné. Musíme hledět, aby všechno klaplo. I věci, které nemůžeme ovlivnit. Třeba počasí. Být prvním či druhým stárkem a stárkou je obrovská prestiž a každý mladý člověk by na to měl být pyšný,“ zdůraznil Pospíšil, který v páru se Štěrbovou chodí už devátým rokem.

close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Pro zvětšení klikněte Zdroj: Se svolením velkopavlovické chasy