Dnes poprvé však chlapec vycházel z betonové parcely na náměstí, kde dřív stával dům rodiny. Před měsícem jej zničilo tornádo a a stejně jako dalších 34 objektů v obci musel být zdemolován, řekl Petr ČTK. Možná nejtěžší měsíc v životě má za sebou velká část obyvatel, přesto si oblékli sváteční oblečení a vyrazili na hody, zatančit si, zazpívat a hlavně se odreagovat.

Kroj si dnes Petr musel půjčit v půjčovně v nedalekých Lužicích, jeho vlastní se zničil při řádění tornáda. "Na hody chodím od malička, od devíti v kroji. Mám je rád a nechtěl jsem vynechat, i když jsem si musel půjčit kroj. Poslední měsíc byl hodně těžký, ale už se cítím trochu líp a doufám, že se dnes budu bavit," poznamenal chlapec, který žil v domě na náměstí od narození. Nyní má s rodinou zázemí u sestry.

Svatojakubské hody se místo čtyř dnů konají jen dnes odpoledne. Po požehnání od faráře před kostelem se šestnáctičlenná chasa vydala krátkou procházkou na náměstí, kde předvádí nacvičené tance. "Cílem je, aby si lidé po měsíci odpočali od práce a komunikovali spolu o něčem hezkém za poslechu dechové muziky. Vymysleli jsme to letos z hodiny na hodinu, nechceme nikomu zavazet. Také jsme přemýšleli, jestli hody neudělat někde, kde to nezničilo tornádo a je hezčí prostředí, ale hody vždy bývaly tady, tak jsme to zachovali," řekl předseda pořádajícího Slováckého krůžku Květoslav Hřebačka.

Májku krůžek vztyčil v sobotu v 19:24, měsíc od tornáda a v čas, kdy se zastavily kostelní hodiny. Letos má májka místo 40 metrů asi jen 15. Proti loňským rokům je patrný rozdíl také v zastoupení krojovaných chlapců a děvčat. V krojích šly letos jen dvě stárky. Ostatní děvčata jsou v šatech. "Mrzí nás to, jdeme letos teprve podruhé. Některým z naší chasy ale tornádo poničilo kroje a my jsme je v tom nechtěly nechat. Chceme vyjádřit solidaritu, ale určitě si to i tak užijeme," shodují se Karolína, Gábina a Lucka.

Juchající mládež pozoruje i místní obyvatelka Eva Hanzlíková. "Je to sice zvláštní v tomhle prostředí, ale proč ne. Nedá se ale čekat, že budou mít hody stejnou atmosféru jako dřív. Většina lidí má za sebou velice perný měsíc. Nám uletěla střecha a máme poničenou zahradu, snad se dnes trochu pobavím," doufá žena.

K večeru mají podle Hřebačky dorazit i krojovaní z Podluží. "Obvykle jezdí kolem 250 lidí, ale nevím, jak to bude vypadat dnes. Hlavně nesmí pršet. Už v noci nám déšť natekl na jeden stan a ten se pod tíhou vody svalil. Kdyby pršelo, není tady žádné zázemí, kam lidi přesunout," připouští organizátor. Podle starosty Marka Košuta noční srážky neudržely ani plachty na střechách domů, sokolovny či škol, a zateklo do nich.