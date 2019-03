Břeclavská radnice totiž údajně plánuje snížit hokejistům dotaci o asi 750 tisíc korun za rok. „Ve standardní době jsme podali žádost o dotaci ve výši 4,2 milionu korun. Sportovní komise nám naznačila, že dostaneme oproti loňsku o tři čtvrtě milionu méně. To je extrémní snížení. S městem chceme ještě jednat,“ popsal situaci předseda Hokejového klubu Lvi Břeclav Jaroslav Raclavský.

Po informativní schůzce pro rodiče, kterou klub zorganizoval, se řada z nich rozhodla aktivně zapojit a společnými silami zatlačit na vedení města. „Jsme připravení podepsat i petici. Děti na hokeji tráví smysluplně čas. Jde o něco, co má v dnešní přetechnizované době smysl. Trenéři odvádějí obrovský kus práce a děti sport baví. A o to nám jde. Všeobecný trend je podporovat sport a vést k němu i děti. Překvapuje mě, že Břeclav chce jít opačným směrem,“ komentovala Radka Vlnková, matka malého hokejisty Davida.

Břeclavský hokej v číslech

• Hokejový klub žádal letos o dotaci ve výši 4,2 milionu korun. Podle sportovní komise města bude částka asi o 750 tisíc korun nižší.

• Za pronájem hodiny ledu zaplatí klub 2200 korun. Ale jen do června. Od července zvýšila Tereza Břeclav sazby. Hodina ledu bude stát o 150 korun více. Klub za ni tedy zaplatí 2350 korun.

Podle břeclavské radnice jsou obavy klubu i rodičů předčasné. „Hokejový klub je samostatný spolek. Měl by si uvědomit, že dotace od města je jen jedním ze zdrojů jeho financování. Radnice bude o rozdělování rozhodovat až sedmadvacátého března. Do té doby je čas. Je ale pravdou, že úspory se hledají všude. Některé sportovní oddíly asi nebudou uspokojené, panika však není na místě,“ uklidňoval mluvčí města Jiří Holobrádek.



Pokud by ke snížení skutečně došlo, klub by podle Raclavského přišel až o padesát dětí. „Příspěvek bychom rodičům museli zdražit průměrně o čtyři tisíce korun. Mohlo by se stát, že bychom vraceli i dotaci od ministerstva školství, která závisí právě od počtu dětí. Tím pádem bychom šli do minusu. Sice máme našetřené peníze, s těmi bychom ale pokryli maximálně letošní rok. Na začátku příštího bychom byli bez koruny,“ přemítal Raclavský.



Šetřit právě na hokeji není šťastné ani podle opozičního zastupitele za Pro Region a bývalého ředitele Terezy Břeclav Dyma Piškuly. „Klub platí za pronájem ledu Tereze, která je příspěvkovou organizací města. Pokud sníží město klubu dotaci, bude nucený šetřit. Logicky tedy utratí méně peněz i za pronájem ledu. Tyto peníze pak budou Tereze chybět a bude je žádat po městu. Ve finále se tedy může stát, že úspora sedm set padesát tisíc na dotaci může být reálně třeba jen sto tisíc,“ domnívá se Piškula.