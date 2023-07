Je to jedna z nejkrásnějších událostí Horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou. Krojovaný průvod všech horňáckých obcí. Tradice vznikla v roce 1962, kdy se uskutečnil poprvé a pořadatelé ho nazvali První krojovaný průvod skupin z Horňácka.

Krojovaný průvod Horňáckých slavností 2023 na náměstí ve Velké nad Veličkou. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Druhý „Slavnostní krojovaný průvod přes náměstí“ byl předveden na Horňáckých slavnostech až v roce 1978. Další průvody prošly centrem Velké nad Veličkou nepravidelně. Poslední krojovaný průvod s názvem Rok na Horňácku mohli návštěvníci shlédnout v roce 2017. Celkem dvanáct průvodů prošlo od roku 1962 centrem Velké nad Veličkou.

Ten letošní byl ve velkém očekávání. Už dobrou hodinu před průvodem byla cesta od kapličky k obecnímu úřadu v obležení stovek diváků. Jen těžko se hledalo dobré místo k focení. Během průvodu, ve kterém vyhrávaly cimbálové muziky jednotlivých obcí, bylo slyšet potlesk od stovek přihlížejících.

Průvod zahájili starostové jednotlivých horňáckých obcí a šel v takovém pořadí. Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Nová Lhota, Suchov a Velká nad Veličkou.

Velické náměstí zaplnilo čtyři sta horňáckých krojů

„Všechno bylo zalité sluncem, nikdo se nezranil, žádný kůň se nesplašil. Všechno prostě klaplo,“ oddechla si po průvodu, který vyrazil centrem Horňácka znovu po šesti letech, jedna z hlavních organizátorek Věra Častová.

Pro diváky velice atraktivní podívaná. Pro organizátorky je ovšem průvod jeden z největších adrenalinových výstupů slavností. Průvod totiž nelze nacvičit.

„Vstupuje do toho tolik vlivů, že to prostě nenazkoušíš,“ říká Věra Častová a dodává podrobnosti letošního průvodu.

„Troufám si tvrdit, že to je jeden z atraktivních programů slavností. Na té reprezentaci jednotlivých obcí se podílí hlavně starostové. To také není samo sebou, že se všichni starostové obléknou do kroje a jdou v čele v průvodu. Osobně si myslím, že to je událost, která spojuje všechny horňácké obce a celé Horňácko,“ přibližuje organizátorka.

Kombajn? Splněný sen a relax od běžné práce, popisuje sklizeň na jižní Moravě

Největší událost na Horňácku si nenechal ujít ani Petr Galuška z Uherského Ostrohu. Do Velké přijel se svojí ženou na kole. „Nádherné kroje, nádherný průvod. Osobně jsem zvyklý na ostrožský kroj, ale musím přiznat, že ten horňácký se mně líbí víc. Není tak divoký, jako ten náš,“ přiznal Petr Galuška.

Jana Hotáková z Rybitví u Pardubic trávila na Horňácku celý týden. Slavnosti byly vyvrcholením její dovolené. Z průvodu byla nadšená. „Úžasné, nádherné, prostě parádní. Spousta barev, báječné kroje. Nic podobného jsem v životě neviděla. Nádherné byly hlavně děti, které šly v průvodu. Byla jsem tu s rodinou poprvé, už teď víme, kam pojedeme příští rok. Horňácko jsem si zamilovala,“ svěřila se Jana Hotáková.

Ještě dodejme, že další organizátorka průvodu byla Hana Procházková. Celý průvod skvěle okomentovala Magdalena Maňáková.

Průvody Horňáckých slavností

1962 - Průvod krojovaných skupin z Horňácka

1978 - Slavnostní krojovaný průvod přes náměstí

1996 - Přehlídka svátečních krojů

1997 - Mizející svět

1998 - Mizející svět

2000, 2002 a 2005 – Krojovaný průvod

2007 - Ja krajčíru, krajčíru

2010 - Svaďbové obrázky

2014 - Hore Velkú malovaná dłážka

2017 - Rok na Horňácku

2023 - Krojovaný průvod Horňáckých obcí