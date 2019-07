Břeclav – Po šedesáti letech se stále milují. Marie a Josef Horňákovi oslavili diamantovou stavbu. Brali se v roce 1959.

Oběma břeclavanům je dnes přes osmdesát let. K významnému životnímu výročí jim pogratulovali děti i vnoučata společně s rodinami. Ke gratulacím se připojili také zástupci města i lidé na sociálních sítích. Přejí jim zdraví lásku do dalších let.