Zrušení prodejny se však snaží vyhnout. „V Horních Bojanovicích bydlím a je mi jasné, že zrušení obchodu by byl pro mnoho obyvatel obce problém. Proto se snažíme najít někoho, kdo by nás ve vedení prodejny nahradil. Naštěstí už se nám nějací zájemci ozvali,” zmínila Heiplová.

Situaci kolem obchodu s potravinami sledují také představitelé obce se zhruba šesti sty obyvateli. Tamní starosta Ladislav Kachyňa doufá, že předání do nových rukou půjde rychle. „Možnost, že by se nenašel jiný provozovatel, jsme v zastupitelstvu zatím neřešili. Ale kdyby se měla prodejna zrušit, byl by to pro obyvatele obce velký problém,“ myslí si starosta. Potvrdil, že je v kontaktu s majitelem prodejny, s Heiplovou i její kolegyní.

Motoráčkem vyrazí cestující do Lednice. Užijí si nostalgické jízdy

Případný nový zájemce si může pronajmout prostory, kde se nyní prodejna nachází, za čtyřicet tisíc korun ročně. Nynější provozovatelky nabízí i přenechání vybavení včetně prodejního pultu, platebního terminálu nebo lednic. V obchodě je zavedená také výdejna zásilek PPL. Prodejna podle Heiplové není prodělečná. „O dotace jsme nikdy nežádaly, i když jako jediná prodejna v obci bychom na ně nejspíše měly nárok," poznamenala provozovatelka.

Jihomoravský kraj mezi podobné malé obchody rozdělil jen v tomto roce tři miliony korun. „Jde nám o rozvoj venkova a zachování kvalitního života na vesnicích. Chceme udržet venkovské prodejny potravin v místech, kde je jediný obchod se sortimentem potravin," sdělil už dříve náměstek hejtmana Jan Zámečník. Tyto typy obchodů mohou získat na svůj provoz dotaci až sto tisíc korun.

VIDEO: Slavnosti rajčat v Břeclavi s vůní Mexika. Osvěžení přinese červené pivo

Zatímco v Horních Bojanovicích obchod funguje, v některých obcích na jihu Moravy nikoliv. Například v Bojanovicích na Znojemsku, kde žije necelých dvě stě obyvatel, prodejna není už mnoho let. Podle tamního starosty Rudolfa Bazaly si na to už obyvatelé zvykli, je to pro ně ale nepříjemné. „Lidé musí jezdit pro jídlo do Jevišovic. Případně, pokud chtějí udělat nějaký větší nákup, tak do supermarketů ve Znojmě. Některým to vadí, ale většina si zvykla," komentoval starosta.

MAREK BERČÍK