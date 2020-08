Hlavním důvodem kompletní výměny všech herních prvků byl havarijní stav těch dosavadních. „Hřiště už mělo svá nejlepší léta za sebou, vyhrálo si zde několik generací dětí,“ zmínil Průdek.

Protože měli Rakvičtí přichystaný projekt i povolení z podivínského stavebního úřadu, mohli začít prakticky okamžitě budovat. „V polovině února jsme podali na ministerstvo žádost o dotaci, koncem června nám přišlo oznámení, že nám ji udělí. Ihned jsme schválili smlouvu s vítězem výběrového řízení na zhotovitele. Firma nastoupila prakticky okamžitě a během pár týdnů bylo hotovo,“ popsal starosta.

Jednou z podmínek zisku dotace byla i skladba herních prvků. „Na své si přijdou nejmenší děti, ale třeba i maminky, které s nimi na hřiště chodí. Pro ně jsou zde připravené nejrůznější workoutové, chcete-li mučící prvky,“ usmíval se Průdek.

V zadní části hřiště je asfaltový povrch s rampami pro cyklisty a in-line bruslaře. „V pravé části hřiště je nově basketbalový koš. Původní rampy ještě nahradíme novými,“ řekl starosta.

Spokojený s novým hřištěm je i dvouletý Adam, syn Rakvičanky Petry Kaucké. „Hřiště se nám moc líbí. Když bylo zavřené, denně jsme sem museli s Adámkem chodit a dívat se, jak zaměstnanci firmy s pracemi postupují. Protože je to jedno z mála hřišť v širokém okolí, které lemují stromy, jsme moc rádi, že už je opět otevřené,“ pochvalovala si Kaucká.

Dětem slouží ve více než dvoutisícových Rakvicích hřiště rovnou dvě. To druhé u místního rybníka Šutrák nechala obec postavit v roce 2014. Projekty ale obec chystá i další. „Po dlouhých letech se nám od státu podařilo získat pozemek v Družstevní ulici vedle bytových domů. Aktuálně jde o proluku, která slouží jako parkoviště. Jednou z podmínek ve smlouvě bylo, aby prostor sloužil veřejnosti. Rádi bychom ho proto využili ke komunitnímu setkávání. Vzniknout by zde mohla klidová zóna, možná nějaký parčík, kde by si lidé sedli a popovídali si,“ naznačil Průdek s tím, že návrh bude vznikat teprve na podzim.