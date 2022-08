Náklady se vyšplhaly na asi dvanáct milionů korun. Pětasedmdesát procent z toho pokryla dotace. „Nejvíce práce měli dělníci s bagrováním a odvážením zeminy. To byla i největší položka v rozpočtu. Následovala výstavba opevnění břehů, přepad a vypouštěcí zařízení,“ popsala starostka.

Historicky se v této lokalitě Morkůvek rybníky skutečně nacházely, ovšem žádný z nich se nedochoval. Nynější rybník tamní obnovují pomocí historických map. „V našem katastru žádný rybník momentálně není. Nejbližší je v Brumovicích, ale ten je soukromý a nepřístupný. Bylo pro nás důležité pomoci se zadržováním vody v krajině. Tohle místo je k tomu ideální, protože leží v údolí, kam se voda splavuje,“ zdůvodnila Petrášová.

Se záměrem zbudovat rybník v Morkůvkách přišlo vedení obce již před dvanácti lety. Plány však tehdy ztroskotaly na chybějící čistírně odpadních vod a kanalizaci v sousedních Boleradicích. Právě odsud totiž do Morkůvek přitéká ne příliš čistá voda z potoka Haraska. „Každý se nás ptá, zda bude rybník koupací. Teoreticky ano, ovšem nedokážeme nyní odhadnout, jaká bude kvalita vody v něm. Určitě hodně pomůže, až v Boleradicích zbudují čistírnu,“ poukázala na jednu z potíží starostka.

Na rozdíl od Morkůveckých jsou Boleradičtí s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod o krok vepředu. „Dokončujeme žádost o dotaci na výstavu kanalizace a vše se pomalu dává do pohybu. Zatím to jde dobře. Horší to bude s penězi. Prvotní odhad byl pětadevadesát milionů. Můj nynější je mezi sto až sto padesáti miliony korun, což je na hraně toho, co je možné vůbec zaplatit,“ zareagoval boleradický starosta Antonín Vejvančický, jehož obec opakovaně, stejně jako Morkůvky, platí pokuty za nakládání s odpadními vodami.

Rybník má být významným krajinným prvkem. Místní dokonce zvažují, že ho kromě okolních výsadeb, které připravují na příští rok, doplní i plovoucí ostrov pro ptáky. Do budoucna se hovoří také o výstavbě cyklostezky na mezi nad rybníkem. Ta by mohla být bezpečnou spojnicí z Brumovic do Boleradic. Na druhé straně ve směru ke sportovnímu areálu má zase vzniknout pumptracková dráha pro jízdu na kole, lezecká stěna a menší hřiště na fotbal.

V budování dalších vodních ploch chtějí Morkůvečtí pokračovat i nadále. Návaznost budou mít na připravovanou změnu územního plánu. „Chystáme plán nový, ve kterém budou vymezeny další vodní plochy. Jedna je na obecních pozemcích. Jde o místo trvale zamokřené a neobdělavatelné ve směru na Klobouky u Brna. Tuto lokalitu zamýšlíme do budoucna jako relaxační. Máme v plánu tady zbudovat i sklepní uličku,“ nastínila starostka.

Další, zřejmě mokřad, by mohl vzniknout podél cesty na Brumovice. „Ovšem zde se jedná o soukromé pozemky. Nevíme, zda budou majitelé ochotní je směnit či prodat,“ podotkla Petrášová.