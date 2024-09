A plány mají producent, Ateliér Podolský, s Martinem Palánem, šéfem jedné z nejvýznamnějších distribučních společností v zemi, více než smělé. „Momentálně se ruku v ruce s filmem rodí obchodní strategie. Postaráme se o to, aby se Hovnays dostal k co nejširšímu publiku. Předpokládáme, že to projde velmi intenzivní digitální a televizní distribucí. A pokud se osvědčí jeho popularita, může vzniknout celá řada návazných pokračování. Může se z něj stát silná značka, která vyzve do konkurenčního boje třeba i našeho Krtečka,“ řekl Deníku Palán.

"Postaráme se o to, aby se Hovnays dostal k co nejširšímu publiku. Předpokládáme, že to projde velmi intenzivní digitální a televizní distribucí. A pokud se osvědčí jeho popularita, může vzniknout celá řada návazných pokračování. Může se z něj stát silná značka, která vyzve do konkurenčního boje třeba i našeho Krtečka.“

Hovnays je animovaným příběhem postaviček tří rodin pocházejících z brněnské kanalizace. Ožít mají kromě seriálu také v částečně hraném rodinném filmu. „Do kreativní stránky projektu nevstupujeme jinak než radou, poznámkou či připomínkou ke scénáři nebo k vizualizaci. Důležité je, že našel domov právě u nás v Bontonfilmu. A Bontonfilm se bude o film, seriál i celý brand starat distribučně a obchodně. Hovnays a Bontonfilm tvoří tandem a jdou společně ke smělým zítřkům,“ zdůraznil první muž Bontonfilmu.

Vedení Bontonfilmu neodradila ani jistá kontroverze připravovaného animáku, který charakterizují výrazné postavičky bez jakékoli mechanické kostry uvnitř. Právě naopak. „Zda do toho půjdeme, nebo ne, jsme u nás zvažovali v širokém plénu. Vyjadřovali se k tomu jak lidé z marketingu, tak i z programu a obchodu. Celý projekt jaksi přirozeně vyvolává úsměv a kontroverzi. Ovšem od prvopočátku, co jsem o něm od kolegy slyšel, jsem si říkal, že je jiný, unikátní a crazy. A že bychom do něj jít měli,“ zdůvodnil Palán.

"Stojíme za celou řadou z nich, napadá mě třeba Kazma a Onemanshow – The Movie, což byla veliká kontroverze loňského léta. Nebáli jsme se toho, stejně jako desítek jiných kontroverzních projektů, které třeba neměly lehký vznik, ale potom diváky zaujaly."

Podotkl, že Bontonfilm se kontroverzních témat nebojí. „Stojíme za celou řadou z nich, napadá mě třeba Kazma a Onemanshow – The Movie, což byla veliká kontroverze loňského léta. Nebáli jsme se toho, stejně jako desítek jiných kontroverzních projektů, které třeba neměly lehký vznik, ale potom diváky zaujaly. Můžeme zmínit film Okupace, který velmi těžko hledal distributora, ale u nás ho našel. Hned po první projekci jsme se do něj zamilovali, a on se nám za důvěru odměnil třinácti nominacemi na Českého lva,“ porovnal šéf společnosti.

V rozhodující fázi podle něj sehrály největší roli cit, pevná pravidla a obchodní stránka s jasnou logikou. „Ovšem počáteční zájem musí vždy vycházet zevnitř. Hovnays je vtipný, provokativní, ale i osvětový a vzdělávací. Jde o projekt, který boří jakási tabu ve společnosti. A to je dobře,“ podotkl Palán.

Nadšený je z budoucí spolupráce i Podolský. „Myslím, že jsme se rozhodli nejlépe, jak jsme mohli. Jde o firmu, která má obrovskou tradici, je to největší distributor českých filmů, a k nám se bude určitě hodit,“ vyzdvihl.

Ocenil zároveň odvahu, s jakou se distributor do projektu zakousl. „Mám za to, že stát se to před několika lety, tak k dohodám nedojde, a ani zájem takový nebude. Zřejmě nazrála doba. Hovnays má několik plus - je kontroverzní, bude tedy vidět. Půjde navíc o čistě rodinný formát, bude to tedy film pro děti i pro dospělé. Vedle živých herců a živé akce bude více jak z poloviny klasická filmová animace. Tedy to, v čem si myslím, že jsme dobří, v čem v České republice vynikáme a máme tradici,“ poukázal Podolský.

Zázemí bude mít Hovnays i nadále v Podolského ateliéru v Břeclavi. „Jsme blízko Brnu, tedy nekorunovanému centru Moravy. Lokalizace je vždy dobrá. Viděli jsme to i u seriálu Krysáci, kde se nám osvědčilo spojení s Vizovicemi,“ pochvaloval si autor vlídného příběhu z kanalizace.

Podobně hovořil i Palán. „Hovnays vzniká z většiny na jižní Moravě, kde je doma Věstonická Venuše i nejstarší mapa Moravy zobrazující mimo jiné meandrující řeku Dyji. Dá se tedy s nadsázkou říci, že se tímto dílem vracíme do prvopočátků uměleckého ztvárňování na českém území, což mi v kontextu projektu připadá docela hezké,“ usmál se šéf Bontonfilmu.

PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU

| Video: Youtube