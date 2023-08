Stav hradby Mikulovští monitorují delší dobu. Pokud by urychleně nedošlo k opravě, mohlo by podle Petra Kubína, ředitele Regionálního muzea v Mikulově, dojít k jejímu zřícení. „Potíže se stále prohlubují a v souvislosti s investiční činností, která se chystá na parcele, která na hradby navazuje, jsme věc byli nuceni urgentně řešit,“ okomentoval pro Deník ředitel Kubín.

Vedení kraje ubezpečilo, že aktuálně žádné nebezpečí nehrozí. Ale mohlo by. „Pokud by se k opravě nepřistoupilo nyní, mohlo by v horizontu pěti let dojít k sesutí části zdi. Zároveň má během příštího roku v proluce pod hradbami dojít k výstavbě nového domu, což by značně zkomplikovalo přístup ke zdivu a v případě sesuvu by mohlo dojít k poškození nové stavby," pokračovala mluvčí kraje Alena Knotková.