„První krása, která hned každého zaujme, je chátrající posprejovaná budova bývalé celnice. O nechutných toaletách s vymlácenými dveřmi ani nemluvím. Když překonáte cestu plnou výmolů, naskytne se vám výhled na kasino a noční kluby. Kolorit pak krásně doplní kruhový objezd u Billy s často metrovou lebedou a dalšími výmoly,“ okomentovala ironicky Miriam Nová ze Sedlece, která z Mikulova pochází.

Řada lidí z okolí včetně Pavla Strouhala nechápe, proč státní silničáři budovu a její přilehlé okolí neopraví a nevyužívají. „V až tak špatném stavu celnice není, alespoň na první pohled. Spíše vypadá neudržovaně. Určitě by se dal areál využívat ještě předtím, než se někdy v budoucnu dočkáme dálnice na Vídeň,“ nechal se slyšet muž.

Mikulovští mluvili třeba o zázemí pro řidiče kamionů, kteří u celnice zastavují a hradí mýtné. Využité by podle nich bylo například moderní bistro s důstojnými toaletami a sprchami.

Vzhledem hraničního areálu se zabývá i nové vedení Mikulova v čele se starostkou Jitkou Sobotkovou. „Pro nás je úprava vjezdu jednou z priorit. Nejen jen o vjezd do republiky, ale i do našeho města. Rádi bychom, aby byl pro řidiče příjemnější, když ne úplně reprezentativní,“ sdělila na dotaz Deníku starostka.

Prozradila, že aktuální stav vedení město probíralo i s ředitelem státních silničářů Davidem Fialou. „Chceme najít společnou řeč, jak areál zatraktivnit. Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo, že tam alespoň pravidelně uklízí, což je pravda. Na druhou stranu nejsme jediní, kdo má takový vjezd do republiky, někde to je i horší,“ řekla Sobotková.

Kromě těžkých nákladních aut v areálu hraničního přechodu stávají čas od času jen auta policistů či celníků. Podle mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíkové slouží aktuálně hlavní budova včetně navazujících ploch jako zázemí pro složky integrovaného záchranného systému. Ostatní budovy využívány nejsou vzhledem k jejich stavu. „Zprovoznění by bylo značně neekonomické,“ podotkla mluvčí.

Přestavba areálu je v plánu v návaznosti na stavbu dálnice D52 z Brna do Vídně. „Respektive půjde o demolici areálu a následné vybudování nového zázemí pro policisty,“ prozradila Trubelíková.

Součástí stavby mají být dvě kontrolní stanoviště policie u hranic ve směru z Rakouska do České republiky a obráceně. „Na kontrolním stanovišti ve směru od hranic bude vybudovaný i objekt pro účely policie. Aktuálně se dokončuje projektová dokumentace pro společné povolení stavby. Před zhruba čtrnácti dny jsme měli jednání společně se zástupci policie, na kterém jsme se domluvili, že konkrétní požadavky ještě upřesníme a projednáme,“ sdělila mluvčí státních silničářů.

Proměnu celého areálu vyhlížejí i z mikulovské radnice. „Určitě uvítáme, když se ten obrovský kolos promění,“ přitakávala starostka.

O vzhledu budovy redakce Deníku informovala poprvé před čtyřmi lety. Tehdy navíc v souvislosti s hromadami nepořádku, které hyzdily okolí. „Jezdila jsem kolem té hrůzy dennodenně a hodně mě to trápilo. S manželem jsme se proto jednoho krásného dne sebrali, všechno jsme si nafotili, zakreslili do mapy a slavnostně to odnesli na radnici. Tehdy se to týkalo i jiných míst v katastru města, nejen hraničního areálu. Do tří týdnů bylo vše uklizeno. A musím říct, je to už více než rok, že odpadky se tady už neválí. Dokonce sem tam někdo i přijede posekat trávu. To je ale tak všechno. Ta ušmudlaná budova, to je jiná písnička. Pro nás Čechy je absolutní ostuda, kudy sem do republiky lidé musejí vjíždět. Vypadá to tady jako v nejchudší části Indie,“ kroutila hlavou Mikulovanka Karolína Petkovičová.

• Stavba D52 vázne už sedmadvacet let. V roce 1996 silničáři dokončili zatím jediný úsek mezi Rajhradem a Pohořelicemi na Brněnsku. Na připojení jsou rakouští sousedé připraveni už několik let. Tamní dálnici A5 přivedli k českým státním hranicím. Hlavní tah z Brna do Vídně je součástí evropské sítě TEN-T Baltsko-jadranského koridoru a tvoří důležité spojení Polska, Moravy a Rakouska.

• Pokud vše půjde podle plánu, podaří se získat stanovisko EIA o vlivu na životní prostředí a následně stavební povolení, mohlo by se podle státních silničářů do země kopnout možná v roce 2026.