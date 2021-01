Povolaná byla v listopadu. „Byla jsem tam asi deset dní. Pečovala jsem o seniory a pomáhala sestřičkám i personálu domova s čím bylo potřeba. Někdy jsem tam byla kratší dobu, někdy ale i celou dlouhou směnu,“ začíná své vyprávění mladá pečovatelka.

Jejím úkolem bylo pomáhat klientům domova s každodenními úkony včetně hygieny. „Konkrétně šlo o pomoc s koupelí, oblékáním, s jídlem nebo se základní hygienou mezi níž bylo třeba i přebalování,“ vyjmenovává Holubářová.

Protože šlo o klienty s pozitivním výsledkem na koronavirus, samozřejmostí byla práce v ochranných oblecích. „Ráno jsem přišla do domova, v šatně se převlékla do pracovního a pochopitelně i do kombinézy. Je pravda, že fungovat v ní je obtížnější, ale zvládnout se to dá,“ říká usměvavá mladá dáma.

Protože jsou klienti domova stejně jako ošetřovatelé v první řadě lidé, našel se čas i na zábavu. „Hodně jsme si povídali. Když jsme byli se vším hotoví, někdy jsme si i zahráli karty nebo pexeso. Myslím, že je důležité si i ve chvílích vypětí a náročných úkolů najít čas na běžné radosti,“ usmívá se budoucí pečovatelka.

Práce v domově pro ni byla radostí. Obavy neměla žádné. „Možná jen trošku, ale nepřemýšlela jsem o tom. V běžném provozu na nějaký strach ani čas nemáte,“ zdůrazňuje Holubářová.

Při plošném testování v domově vyšlo najevo, že i ona je pozitivní na Covid-19. „Pravděpodobně jsem se nakazila právě v zařízení, ovšem příznaky jsem žádné neměla. Jen zpětně jsem si uvědomila, že jsem ztratila čich. Nastoupila jsem pak proto do desetidenní karantény,“ zmiňuje dívka.

Jak zdůrazňuje, na práci v první linii jen tak nezapomene. „Dalo mi to hrozně moc. Především jsem se naučila komunikovat s lidmi a starat se o ně v náročných podmínkách. Přišlo mi taky, že jsme všichni byli tak nějak víc semknutí a drželi při sobě,“ vyznává se Holubářová, která i po dokončení školy jednoznačně zůstane u svojí profese.

Stejně jako jiní další i ona potvrzuje, že koronavirus rozhodně není jen běžnou rýmičkou. „Já jsem sice příznaky neměla žádné, ale klienti domova ano. Lidem bych proto vzkázala, aby si dávali pozor, byli na sebe opatrní, chránili se a nosili roušky,“ vyzývá.