Podle některých tamních obyvatel nikdy nebyly branky na hřišti, kde se tragédie udála, ukotvené. „Byla jen otázka času, kdy se něco stane," zaznívá.

Městu patří celkem šestadvacet hřišť ve městě. „Na zmíněném hřišti jako na všech šestadvaceti, co v Břeclavi jsou, se dělají pravidelné revize, jak nám to nařizuje zákon. Revize se uskutečnily, jak měly," konstatovala Solaříková.

Konec potíží s parkováním v Mikulově? Nový systém má nahrávat místním

Kromě pravidelných revizí, které musí město splňovat, musí být na každém hřišti také provozní řád. „Aby návštěvníci věděli, jak se mají chovat," uvedla mluvčí radnice.

Revizní kontroly jsou podle Solaříkové na hřištích v ročním intervalu, jak ukládá zákon, a zajišťuje je oprávněný revizní technik. „Nad rámec tohoto jsou několikrát do měsíce u všech hřišť také kontroly vizuální. V Břeclavi jsou takových hřišť bezmála tři desítky," podotkla.

V tuto chvíli plánuje vedení města dát všechna hřiště opět důkladně prohlédnout. „V případě že najdeme nějakou závadu, odstraníme ji okamžitě, bude-li to technicky možné," doplnila Solaříková.

Falešný tanečník oklamal ženu z Břeclavska. Přišla o padesát tisíc

Podobné neštěstí, jako se stalo v Břeclavi, je na jihu Moravy výjimečné. „Případy, kdy dojde k pádu branky a má to takto tragické následky, jsou naprosto ojedinělé," sdělila mluvčí záchranářů Bothová.

Tragédií skončil v roce 2014 pád kovové hokejové branky na teprve čtyřletého hocha na Hodonínsku. Chlapec zemřel druhý den po úrazu. Lékař záchranné služby za usmrcení z nedbalosti dostal u brněnského krajského soudu podmínku.

Chlapce nejdříve převezli do nemocnice v Hodoníně, kde se jeho stav nadále zhoršoval, rozhodnuto poté bylo o převozu do brněnské Dětské nemocnice. Podle rozsudku lékař řešil zdravotní stav chlapce nesprávně, když jej neuvedl do umělého spánku a nezahájil plicní ventilaci.

Bez vody být nemůžeme. Jsme bezradní. Uvažujeme o sbírce, zní z Bořího dvora

Spadlá fotbalová brána si vyžádala v roce 2006 smrt hocha ve Velkých Opatovicích na Blanensku.

V rozmezí čtyř měsíců vyhasly dva dětské životy v roce 2009 na Vysočině. Třináctiletý chlapec v Přibyslavicích 6. srpna a šestiletá dívka z Dolní Cerekve v noci ze 6. na 7. prosince. Na oba se převrhla branka.