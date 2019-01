Němčičky – Němčičští údajně pochybili při výběrovém řízení na opravu tamní základní školy. Podle starosty Zbyňka Slezáka hrozí, že budou muset část ze sedmnáctimilionové dotace vrátit.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Nečina Marek

Nyní je vše v rukou právníků. „Údajně bychom měli vrátit až dva a půl milionu korun,“ prozradil starosta.



Ředitel základní školy Petr Antoš byl ve vyjádření opatrnější. „Chyba měla být prý pouze v jedné větě v dodatku u výběrového řízení zhruba již před sedmi lety. Skutečně existuje možnost, že bychom něco mohli vracet. Zatím to však rozhodně není pravda. Rozhodnutí padne nejdříve poté, co se k celému problému vyjádří obecní právník a finanční úřad,“ ubezpečil Antoš.



O částce, kterou by obec měla vracet, odmítl spekulovat. „Možná nakonec nebudeme vracet nic, možná stovky tisíc, a možná i více. Školu jsme opravovali ve třech etapách. Všechny následné kontroly byly v pořádku, stejně tak i faktury,“ řekl ředitel.