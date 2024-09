Pozvolný svažující se vstup do roky nevyužívané požární nádrže se rozhodli využít Hrušečtí. Nefunkční vybetonovanou stavbu a její okolí promění ve víceúčelový amfiteátr. S přestavbou, která by je měla vyjít na zhruba třicet milionů korun bez daně, by rádi začali už v příštím roce.

Kromě vinařských a jiných společenských akcí bude otevřený areál sloužit po celý rok také malým obyvatelům obce či sportovcům. Nacházet se v něm mají hned tři hřiště. Dětské, workoutové a to na pétanque doplněné o stolní tenis. Deníku to prozradila starostka obce Jana Filipovičová.

„Jde nám o to, aby mohli místo lidé navštěvovat každodenně. Třeba k procházkám. Zároveň ho chceme mít k dispozici k pořádání společenských nebo vinařských akcí. Jeho součástí bude i zázemí pro účinkující či toalety,“ přiblížila starostka.

Hrušečtí věří, že se jim během zimy podaří získat stavební povolení. „Pokusíme se najít nějaké dotační zdroje. Přeci jen nepůjde o nejlevnější záležitost. Předpokládáme, že budeme muset investovat něco okolo třiceti milionů korun bez daně. Možná i více. Pokud se nám to podaří, pak bychom se stavbou rádi začali už v příštím roce,“ nastínila Filipovičová.

Areál se nachází v blízkosti silnice první třídy číslo 55, která spojuje Břeclav s Hodonínem. „Pódium by mělo být orientované k silnici. Hluk by tedy lidi v obci nijak obtěžovat neměl,“ ubezpečila starostka.

To, jak naložit s areálem, řeší Hrušečtí zhruba od roku 2019. Původně zvažovali, že nádrž i přilehlý pozemek odprodají.

Koupaliště by z rozpočtu už neutáhli

„Připravovali jsme v obci nový územní plán a o pozemek s nádrží měl zájem soukromý podnikatel, který má v jeho blízkosti postavenou halu. Konzultovali jsme záměr prodeje s projektantem, který pro nás územní plán připravoval. Zdálo se mu to jako hezká myšlenka. Pokud by kupříkladu došlo k rozšíření haly, odhlučnilo by se okolí, a lidé by měli více klidu,“ přiblížila původní myšlenku starostka.

Proti však byli místní. „Kolem nádrže vede polní cesta, přes kterou se dá dostat do vinohradů. Cestu naši vinaři využívají, lidem se navíc nelíbí, když se rozšiřují podnikatelské zóny. I proto se proti tomu vzedmula velká nevole ze strany občanů. Nechtěli jsme tlačit hlavou proti zdi a nápad jsme zavrhli s tím, že budeme hledat nějaké nové využití,“ připomněla Filipovičová.

Hrušečtí navrhovali, aby vedení obce využilo betonovou nádrž jako koupaliště. „V dobách, kdy byla nádrž napuštěná vodou z nedalekých závlah, se v ní lidé opravdu koupávali. Ale tohle už léta nefunguje, nemáme tam žádný zdroj vody. A kdybychom uvažovali o koupališti, možná bychom sehnali peníze na investici, ale už ne na provoz. Jsme malá obec, máme šestnáct stovek obyvatel, bazén se šatnami, toaletami a bufetem už bychom provozně z rozpočtu neutáhli,“ zdůvodnila starostka, proč vedení obce myšlenku smetlo ze stolu.

Nový areál má být podle plánu rozdělený na tři zóny. Kulturní s centrálně situovaným amfiteátrem, společenskou s bufetem a zázemím k posezení a sportovní se třemi druhy hřišť.