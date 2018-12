Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Tanec až na noční hodiny si nemusí o silvestru schovávat lidé, kteří stráví poslední den v roce v pasohláveckém Aqualandu Moravia. Po celé pondělí se totiž u bazénů mohou zúčastnit speciálního silvestrovského rodinného programu, jenž bude patřit zejména hudbě a tanci. Na akci se lidé dostanou s běžnými vstupenkami do akvaparku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Program v Aqualandu v Pasohlávkách na Brněnsku bude patřit zejména dětem, aby se mohly dosytosti vyřádit. „Od rána u nás návštěvníci najdou bohatý animační program zahrnující tančení, soutěže s pohádkovými postavičkami nebo i výtvarnou dílničku,“ uvedl za akvapark Tomáš Svoboda. Hudební program zajistí DJ Michal Pešina a saxofonista DeeSaxx.

V programu jsou i aktivity pro dospělé. „Zapojit se mohou do cvičení ve vodě, koktejlových soutěží nebo klání o nejlepší silvestrovský pár, které bude zlatým hřebem programu,“ lákala mluvčí akvaparku Lenka Romportlová. V posledních čtyřiceti minutách před uzavřením akvaparku lidé společně přivítají nový rok 2019.

Po celou dobu akce mohou zájemci využít všechny prostory areálu. „Odpočinou si třeba v nově otevřené solné místnosti, služby jako v každý jiný den poskytne také wellness. Spuštěné budou i tobogany v hale Adrenalinum,“ zmínila mluvčí akvaparku Romportlová.

Kdy: v pondělí od 10.00 do 21.00

Kde: Aqualand Moravia, Pasohlávky

Za kolik: běžné vstupné do akvaparku, celodenní vstup pro dospělého 649 korun, celodenní vstup pro dítě do 150 centimetrů 249 korun, celodenní vstup pro dítě nad 150 centimetrů 399 korun, rodinné vstupné 1399 korun

I ve dnech před silvestrem čeká návštěvníky Aqualandu speciální vánoční program. Vždy od čtvrt na jedenáct dopoledne do páté hodiny odpoledne. Zájemci si užijí vánoční tancovačku ve vodě, soutěž o nejrychleji zabalený dárek nebo aquagym.

Bazény v Aqualandu si ráda užívá třeba Kateřina Marečková. „Koupání je tam vždy výborné, a když jsme v akvaparku narazili na speciální program, děti si jej vždy užily. Jenom se trochu bojím, že bude narváno,“ poznamenala žena.

Lidé se o silvestrovském dni smočí také v dalších bazénech, některé ale mají omezenou otevírací dobu. Třeba brněnský lužánecký bazén bude otevřený jen do jedné hodiny odpoledne, krytý bazén na Kraví hoře neotevře vůbec.

DALŠÍ TIPY NA AKCE PO CELÉ JIŽNÍ MORAVĚ:

Operní pěvec zazpívá vánočně

V Drnovicích na Vyškovsku vystoupí v neděli od pěti hodin operní zpěvák Martino Hammerle-Bortolotti, který pochází z Rakouska. Koncert zahrnuje vánoční hudbu, a to zejména vánoční písně z Itálie a Rakouska. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Letošní rok zakončí zabijačkou

V Lanžhotě na Břeclavsku budou oslavy konce roku bohaté. V pondělí 31. prosince čeká na návštěvníky tamního náměstí ohňostroj i vystoupení skupiny B-TET. Lidé se mohou těšit i na zabijačku, která se uskuteční od čtyř hodin odpoledne ve dvoře muzea. Program na náměstí začne úderem šesté večer.

Na silvestra vyjdou do podyjí

Z Hnanic na Znojemsku do lokality Devět mlýnů povede tentokrát tradiční silvestrovská vycházka pořádaná Správou národního parku Podyjí. Účastníci se sejdou ve dvě hodiny odpoledne u parkoviště před hotelem Vinice Hnanice. Návrat plánují kolem páté hodiny odpoledne.

Lysice zvou k vánoční prohlídce

Zámek Lysice na Blanensku otevře k mimořádné vánoční prohlídce i poslední den v roce. Vánočně vyzdobené komnaty zámku si návštěvníci mohou prohlédnout od deseti hodin dopoledne do čtyř odpoledne. Prohlídky s vyprávěním, jak šlechta slavila Vánoce, začínají v každou celou hodinu. Vstupné bude 140 korun.