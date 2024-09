/FOTO, VIDEO/ V areálu velkopavlovického Vinia v sobotu vyvrcholil už jedenáctý ročník oblíbeného Vinohraní. Hudební festival, který sází především na kombinaci kvalitní rockové muziky, vína, burčáku, piva a vybraných gastronomických specialit opět přilákal stovky návštěvníků. Podívejte se, jak to ve vinařství o posledním srpnovém víkendu žilo.

Areál společnosti se zcela zaplnil zhruba kolem čtvrté hodiny odpolední. Po kapele Donor publikum rozproudili nejprve slovenští punkrockeři z Iné Kafe a po nich česká hudební stálice Alkehol, kterou na pódiu vystřídala kapela Traktor.

„My jsme přijeli hlavně na Alkehol a Traktor. Ale samozřejmě si moc rádi poslechneme i Iné Kafé a další kapely, které zahrají později večer. Tedy Trautenberk a Free Fall,“ vyprávěl Deníku Jihomoravan, který se představil jako Petr.

Společně s partnerkou Janou dorazili do Velkých Pavlovic karavanem. „Přespíme tady. A můžeme si tak dát jak burčák, tak později i víno. Burčák je vynikající, jsem zvědavá, jaké budou mít ve Viniu červené,“ mrkala rockerka Jana.

S létem se tento zamilovaný pár zatím loučit nehodlá. Příští víkend je čeká další rockový nářez. A to v nedalekých Pohořelicích. „V létě rádi objíždíme akce tohoto typu. Do Pohořelic se už moc těšíme. Především na Dogu, Aleše Brichtu a Harlej. To jsou naše topky,“ usmívala se Jana.