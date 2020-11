Školní lavici Adély Vájové z Moravské Nové Vsi už málem obsadily pavučiny. Prvňačka z Břeclavska si však své místo dnes dobude zpět. Situace okolo koronaviru se totiž zlepšuje a děti se tak vrací do prvních a druhých tříd. „Spolužáci i učitelka Adélce moc chybí, takže zprávu o znovuotevření škol uvítala s nebývalou radosti. I nám, pracujícím rodičům, se trochu uleví. Nicméně děti lituji. Nosit roušky po celý den ve škole bude jistě velmi nepříjemné,“ uvedla matka děvčete Hana Vájová.

Základní školy se uzavřely na více než měsíc. Rodiče i ředitelé jejich opětovný provoz vítají. „S otevřením souhlasím. Myslím, že tyto třídy do školy mohly chodit celou dobu. Prvňáci a druháci to hlavně potřebují,“ sdělil ředitel brněnské Základní školy a Mateřské školy Kotlářská Libor Zřídkaveselý.

S tím souhlasí i psycholog Jiří Brančík. „Učivo, které děti v tomto věku probírají, vyžaduje velkou názornost. Je to záležitost osvojování si pohybu jemné motoriky při psaní a základů čtení. Při distanční výuce to nejde tak dobře předat. Zásadní je i socializace,“ vylíčil.

Podle šéfa Pedagogické komory Radka Sárköziho je ale návrat dětí do škol zbrklý a ukvapený. Čísla jsou totiž stejná, jako když se zařízení uzavírala. Vláda podle něj z diskuze vynechala odborníky. „Rodiny rovněž nemají možnost ponechat dítě doma, aniž by přišly o ošetřovné. To je problém třeba v případě, že se v domácnosti nachází někdo z rizikové skupiny. Veškeré informace taktéž proudí jen z médií nebo Twitteru, nikoli oficiální cestou. Ani to není vhodné,“ poznamenal.

Semeniště nemocí

Minimálně obavy z možného šíření viru ředitelé se šéfem pedagogické komory sdílí. „Škola je semeniště nemocí. To je pravda. Nezbývá než věřit, že se ti, kteří hovoří o riskování, mýlí, a situace se nezhorší,“ doplnil Zřídkaveselý.

Riziko si uvědomují i ministr školství Robert Plaga a ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vláda proto opět ředitelům uložila podmínky, za nichž mohou školy fungovat. Opatření však nejsou natolik přísná jako na jaře.

Děti se například nemohou sekávat se spolužáky z ostatních tříd a musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky. Z výuky vypadne zpěv a tělocvik. Mělo by se často větrat. „Za mě jsou podmínky bez problému splnitelné,“ řekl ředitel Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna Jiří Půček.

V Brně v souvislosti se zamezením šíření viru zašli ještě dále. Zástupci města učitelům nabídli možnost nechat se otestovat antigenním testem. „Chceme předejít opětovnému nekontrolovatelnému šíření viru, proto jsme se rozhodli, že otestujeme všechny pedagogy, kteří budou přicházet do kontaktu s dětmi prvních a druhých tříd. Celkem se jedná o čtyři sta učitelů a dvě stě družinářů,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.