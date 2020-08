Začali si také zjišťovat, jak se tyto věci případně řeší. Úpravu názvu železniční stanice či zastávky může navrhnout obec, v jejímž katastrálním území stanice či zastávka leží. Konečné slovo má ale Drážní úřad, rozhodne ve správním řízení. „Hledáme nejlepší variantu názvu, který zašleme na Správu železnic. Uvažujeme o Hustopeče – dolní nádraží či Hustopeče – průmyslová zóna,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta.

Radní v Šakvicích se změnou nesouhlasí. „Přejmenování zastávky důrazně odmítáme,“ sdělila starostka Šakvic Drahomíra Dirgasová.

Stejné stanovisko mají i tamní obyvatelé. Například podle zemědělce Zdeňka Jakubčíka je změna nesmysl už jen proto, že by vyústila ve zmatky. „A co tragédie, která je historicky zapsaná jako vlakové neštěstí u šakvického nádraží? To bychom taky museli přejmenovat?“ podivil se muž.

Sto let změn

Hustopečští si nechali udělat i celkové posouzení historiky. Lokání dráha mezi oběma sídly je stará přes 120 let. Ještě na konci předminulého a začátkem minulého století se podle starostky Hustopečí Hany Potměšilové šakvické nádraží jmenovalo Hustopeče stanice, případně Hustopeče u Brna. „Po únoru 1948 se stanice najednou začala nazývat Šakvice. Přitom není a nikdy nebyla na jejich katastru, ale v našem,“ vylíčila starostka.

Proč se název tehdy měnil, zatím představitelé Hustopečí nevypátrali. „Když se ale u nás zeptáte starých Hustopečanů, řeknou, že je to dolní nádraží," podotkla Potměšilová.

Kromě šakvické stanice usilují Hustopečští i o další úpravu. Chtějí přejmenovat zastávku Hustopeče u Brna na Hustopeče, nebo Hustopeče – město. „Hustopeče u Brna od roku 1992 oficiálně neexistují, jen naše Hustopeče a Hustopeče nad Bečvou. zvažujeme tedy změnu názvu.“ doplnila.

Právě mezi Šakvicemi a Hustopečemi pokračuje modernizace a elektrifikace trati. Po jejím skončení začnou jezdit mezi Hustopečemi a Brnem přímé vlaky. Podle návrhu nového jízdního řádu už od letošního prosince.

Rekonstrukce se dočkají i nástupiště v obou stanicích. Po posledních pracích tamtudy vlaky projedou až devadesátikilometrovou rychlostí. „Hustopeče trpí takovou malostí, že chtějí přejmenovat desetiletí názvem zažitou vlakovou stanici v Šakvicích? To pak nechápu, proč se utratily miliardy za nový vlak, když budu nastupovat na rychlík zase v Hustopečích," komentoval na sociálních sítích Leoš Kučera.

Původní názvy dnešní stanice Šakvice:

1. 10. 1876: zastávka Hustopeče-Popice

1884: Hustopeče stanice

1925: Hustopeče u Brna

1948: Šakvice