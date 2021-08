Podle starostky Hany Potměšilové lidé platili za odpad dlouhou dobu 448 korun. V minulých letech ve městě poplatky zdražili na pět set korun a pak na šest set. „Museli jsme k navýšení přistoupit, abychom pokryli ztrátu. Cena za odpady ze strany státu se zvyšuje, do budoucna musíme počítat i s většími nárůsty vzhledem ke klimatické krizi,“ řekla Potměšilová.

Za osobu zaplatí Hustopečané od příštího roku za svoz odpadu ve městě sedm set korun. O navýšení poplatku rozhodli zastupitelé. Tento poplatek nově nemusí platit děti do jednoho roku.

Podle starostky lépe třídí odpad rodiny v domech, horší je to na sídlištích, kde mají lidé větší anonymitu. „V kontejnerech se směsným odpadem často vídám věci, které by se daly vytřídit hned do vedlejšího kontejneru. Taková laxnost mě mrzí. Považuji za nutnost se o této problematice s lidmi bavit, jelikož je třeba ji řešit co nejdříve,” popsala Potměšilová.

ŠTĚPÁN BUBÍK