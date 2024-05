Před startem Agrotec Petronas rally Hustopeče se závodní pole rozrůstá o špičkové jezdce. Letos navíc čekají závodníky nová pravidla. Za tmy budou totiž startovat ve dvouminutových intervalech.

Agrotec Petronas rally Hustopeče: Jan Kopecký a 160 km rychlostních zkoušek | Foto: Agrotec Petronas rally

Devatenáctý ročník Agrotec Petronas rally Hustopeče, která potrvá od pátku 14. června do soboty 15. června, pozvolna odhaluje favority. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 3. června.

Počet přihlášených narůstá, mezi třemi desítkami přihlášek nechybí jméno mistra světa Jana Kopeckého z domácího Agrotec Škoda Rally Teamu. S další Škodou Fabia RS Rally2 jsou přihlášeni Věroslav Cvrček a Tomáš Kurka.

V každé etapě soutěže absolvují účastníci dvě sekce s třemi rychlostními zkouškami. Celkem čeká na startovní pole necelých 387 km s více než 160 kilometrů rychlostních zkoušek. Pořadatelský tým musel do příprav promítnout i nový předpis, že se za tmy musí startovat do rychlostní zkoušky, na které je nezpevněný povrch, ve dvouminutových intervalech.

Možný domov pro nové větrné turbíny? Hrušky a Moravský Žižkov na Břeclavsku

„Musíme to respektovat, je to pro rok 2024 součástí řádů. Dopředu na to upozorňujeme fanoušky, z harmonogramu to vlastně nejde vyčíst. Do večerní sekce se tak startovní pole notně natáhne. Samozřejmě to ovlivní průběh, etapa se tak protáhne dlouho do noci, což z pohledu pořadatele není ideální. Ani sám nejsem přesvědčený, že toto nařízení má být takto tvrdé. Podmínky mohou být třeba dle počasí rozdílné. Situaci by měl vždy posoudit ředitel soutěže a rozhodnutí, v jakých intervalech se bude startovat, by mělo zůstat v jeho kompetenci,“ reaguje šéf organizačního týmu rally Martin Rada.

Seznamovací jízdy budou ve dnech 13. a 14. června. Po páteční technické a administrativní přejímce v areálu společnosti Agrotec. si budou moci posádky vyzkoušet závodní vozy na testovací zkoušce v okolí Starovic od 11:15 hodin.

Den dětí 2024 na Břeclavsku: biatlonová střelnice, diskotéka i pěnová show

Agrotec Petronas rally odstartuje v pátek 14. června v 16:30 z Husovy ulice v Hustopečích, s nočním závěrem dne a pokračovat bude sobotní etapou od 8:30. Vítězná posádka bude na cílové rampě korunována kolem půl čtvrté odpoledne. Servisní zázemí zůstává v areálu společnosti Moss logistics na Bratislavské ulici.