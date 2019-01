Hustopeče – Zařadit zpátečku a vybrat si jinou cestu budou muset řidiči, kteří zvolí vjezd na hustopečské náměstí přes Smetanovu ulici. Ta se od poloviny srpna stane jednosměrnou. A nebude to jediná změna v dopravě v Hustopečích.

Smetanova ulice v Hustopečích bude již brzy jednosměrná. | Foto: DENÍK/Aneta Beránková

Parkovací stání nebo provoz ve dvou pruzích. Takové možnosti hustopečští radní zvažovali. „V místech, kde stojí zaparkovaná auta, musí zůstat pro obousměrný provoz alespoň šest metrů. To ve Smetanově ulici nebylo. Navíc ve městě narůstá potřeba parkovacích stání. Auta, která bychom ponecháním dvou pruhů z ulice vyhnali, by hledala jiné možnosti k zaparkování. Například v ulici Na Hradbách. To samozřejmě nechceme," reagoval radní pro dopravu v Hustopečích Richard Homola (ANO).

Změnou dopravního značení přesunou zaparkovaná auta na pravou stranu silnice ve směru jízdy. „Tím nám přibude pět parkovacích míst. Varianta s jednosměrnou ulicí je tedy v současné době nejvýhodnějším řešením," doplnil Homola.

Tuto možnost rádi uvítají i někteří hustopečští. „Bude to změna k lepšímu. Už dávno se to takto mohlo vyřešit," uvedla například Lenka Straková.

Závodní dráha

Další novinkou na hustopečských silnicích se stane obměna dopravních značek. Stávající už neodpovídají normám, chybí jim třeba reflexní značení a zastaralé je i jejich usazení. „Začínáme středem města. Nové dopravní značení nejprve umístěme kolem Dukelského náměstí a budeme pokračovat do dalších ulic ve městě," informovala starostka Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků).

Ve střehu musí být i řidiči v ulici Na Hradbách. Vznikne v ní zóna se sníženou rychlostí třicet kilometrů za hodinu a se zákazem vjezdu aut nad tři a půl tuny. „Přesto, že by se mělo jednat o výkladní skříň našeho města, jak ji nazval jeden z místních vinařů, pomalu ale jistě se z ní stává parkoviště a mnohdy závodní dráha. Na to reagujeme právě přidáním značky omezující maximální rychlost," vysvětlil radní.

Další změny budou vidět i mimo střed města. „Zmíním například nový přechod pro chodce mezi pekárnou a obchodem s barvami naproti koupaliště. Ostatní jako nová parkovací stání v Tyršově ulici a podobně již mnozí řidiči ani nezaznamenají," podotkl muž.