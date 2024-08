Na zchlazení v parných letních dnech v bazénech zrekonstruovaného koupaliště v Hustopečích si tamní budou muset nějakou dobu ještě počkat. Zaplavou si v nich nejspíš až v závěru měsíce srpna. Vedení města mělo areál od stavební firmy přebírat na konci července. Podle informací z radnice k tomu však s největší pravděpodobností nedojde. Důvodem jsou nedostatky, které je potřeba dokončit.

Redakci to ve středu odpoledne potvrdil místostarosta města Bořivoj Švásta. „Dneska byla na koupališti velká kontrola, před časem jakási předkolaudace, kdy si stavbu procházeli zástupci stavebního úřadu i krajské hygieny. Stavbu jsme měli dnes přebírat, ale s největší pravděpodobností tak neučiníme. Všechno není ještě zcela v pořádku tak, jak by mělo,“ okomentoval Švásta.

Podobně hovořil správce koupaliště Aleš Proschek. „Není to zcela hotové. Objevily se nějaké závady a my nyní nedokážeme říci, kdy přesně budeme moci otevřít. Lidé musejí ještě chvíli vydržet, než dáme všechno do kupy. Opravdu to není jednoduchá stavba a snadná rekonstrukce. Snad budeme moudřejší příští týden,“ pokrčil rameny Proschek.

Momentálně je na koupališti naplánovaná desetidenní technologická přestávka. „Je nutné, aby po dobu deseti dnů zrálo oxidové lepidlo. Teprve pak můžeme začít napouštět vodu. Jen napouštění trvá týden. Poté přijdou pracovníci hygieny, aby odebrali vzorky vody. Na vyhodnocení budeme čekat týden. Když to shrnu, pak budeme rádi, pokud se nám podaří otevřít okolo dvacátého srpna. Netěší nás to, ale taková je situace,“ zdůvodnil místostarosta.

Součástí rekonstrukce je jak částečná obnova bazénových technologií, tak i obnova bazénových van či jednotlivých prvků. Nové je koryto tobogánu, skluzavka či brouzdaliště.

Půdorys areálu, který má kapacitu až osmnáct stovek lidí, zůstává. „Koupaliště bude ale pěknější, modernější a s bezbariérovým přístupem. Areálu z roku 1996 tak dáme kabátek roku 2024,“ porovnal už na konci května správce areálu.

Hustopečští by byli rádi, kdyby si lidé stihli rekonstruované koupaliště užít ještě v této letní sezoně. I kdyby mělo jít jen o několik týdnů.